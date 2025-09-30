ABD’den Moskova’ya karşı yeni hamle... Trump Ukrayna’ya Tomahawk mı veriyor

Haberin Devamı



ABD Başkanı Donald Trump, 8 ay boyunca Rusya ile yürüttüğü sonuç vermeyen Ukrayna pazarlıkları ardından Vladimir Putin’e karşı yaptığı “U” dönüşüne şimdi de Tomahawk seyir füzeleri kozunu ekledi. ABD yönetiminde üç üst düzey isim Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Kiev yönetimine Rusya içlerindeki askeri hedefleri vurabilecek 2 bin 500 km menzilli Tomahawk füzeleri verilebileceğine işaret etti.



PUTİN’E NİYE KIZDI



Trump’ın neden bir haftadır Putin’e sırtını döndüğü de ortaya çıktı. Amerikan medyasına detaylı açıklama yapan Başkan Yardımcısı Vance, “Başkan Trump Putin’den hayal kırıklığı içinde. Çünkü Ağustos ayında Alaska’da yapılan Trump-Putin zirve görüşmesinde Rus tarafı savaşın bitirilmesine yapıcı ve Ukrayna konusunda iştahını törpüleme sözü vermişti. Ancak Alaska’dan bu yana geçen süre Putin’in verdiği sözü tutmak niyetinde olmadığını gösterdi. Rusya, ateşkes ilanı bir yana Ukrayna’ya hava saldırılarını daha da şiddetlendirdi. ABD bu yüzden Ukrayna’ya kendini savunması için ciddi biçimde Kiev yönetimine Tomahawk füzelerinin verilmesini değerlendirmeye başladı. Füzelerin sevkıyatında son sözü elbette Başkan Trump söyleyecek” dedi.



ZİRVEYİ KABUL ETMEYİNCE



Vance ayrıca Rusya’nın sadece savaşı derinleştirmekle kalmayıp diplomatik süreci de askıya aldığını belirterek, “Rus tarafı bildiğini okuyor. Müzakere sürecinde ne Rusya ile Ukrayna liderleri arasında zirveye yanaştığı gibi ABD, Rusya, Ukrayna üçlü liderler zirvesine de yeşil ışık yakmıyor” demesi dikkat çekti.



PESKOV: O FÜZELERİ KİM FIRLATACAK



ABD’nin Tomahawk açıklamasına Rusya adına tepki açıklamasını yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD yönetimi tarafından dile getirilmeye başlanan Tomahawk füzeleri açıklamalarını biz en ince ayrıntısına kadar kayda alıyoruz. Tomahawk füzeleri sonuçta Ukrayna’ya verilirse bizim için önemli olan bunların kimin tarafından Rusya’ya karşı ateşleneceğidir. Bunu Ukrayna askeri mi? Yoksa Amerikan personeli mi yapacak? Bu konu netleştiğinde biz de gereken yanıtımızı vermeye hazır oluruz. Rusya’nın Ukrayna ihtilafının diplomatik yoldan çözüm sürecinden uzaklaştığı beyanlarına gelince. Alaska zirvesi sırasında Rusya lideri Putin’in ABD Başkanı Trump’a yaptığı Moskova daveti var. Bu davet hâlâ yürürlükte” açıklamasını yaptı.



Bilgi notu: Deniz, hava ve karadan atılabilen Tomahawk füzeleri 500 kg’lık konvansiyonel savaş başlığıyla hedefe büyük zarar verebilme kabiliyetine sahip.