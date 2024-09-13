ABD'den Maduro’yu destekleyen 16 yetkiliye yaptırım

Haberin Devamı

ABD Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, tartışmaları seçim süreci sonrasında Venezuela Başkanı Nicaolas Maduro’ya ve seçimde doğru sonuçların yayılmasını engelleyen 16 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulandığını açıkladı.



Açıklamada uygulanacak yaptırımlar ile ilgili olarak, “Belirlenmiş kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin elinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkteki çıkarları engellenmiştir ve OFAC'a bildirilmelidir. Buna ek olarak, yaptırım uygulanan kuruluş ve kişilerle belirli işlem veya faaliyetlerde bulunan finansal kuruluşlar ve diğer kişiler yaptırımlara maruz kalabilir veya bir yaptırım davasına konu olabilir” denildi. Yaptırım uygulanan kişiler arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Caryslia Rodriguez, seçim konseyi direktörü Rosalba Gil ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Pedro Infante gibi isimler bulunuyor.

Haberin Devamı

MUHALEFET BAŞKAN ADAYI GONZALEZ İSPANYA’YA SIĞINMIŞTI

Venezuela’da temmuz ayında gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından muhalefet lideri Edmundo Gonzalez, tutuklanma tehdidi altında ülkeyi terk ederek İspanya’ya sığınmıştı. 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez, seçimlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı yarıştı. Yüksek mahkemenin ilan ettiği seçim sonuçlarına göre Maduro kazandı. Ancak muhalefet ve birçok yabancı hükümet, Gonzalez’i kazanan olarak gördü. Maduro hükümeti, seçimlerden sonra Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Gonzalez’in sığınma talebinden Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sorumlu tutmuştu.