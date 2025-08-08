ABD'den Maduro için 50 milyon dolar ödül

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiğini bildirdi.

Maduro’nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının, Venezuela Devlet Başkanı’nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında ödül teklifini 50 milyon dolara kadar yükselttiği belirtildi.





Açıklamada, Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de Los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarıldı.

"ADALETTEN KAÇAMAYACAK"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro’nun "başına" konulan ödüle ilişkin "Adaletten kaçamayacak. İşlediği çirkin suçların hesabını verecek" dedi.

Bondi, Maduro’yu “dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri” olarak nitelendirdi ve Venezuela merkezli Tren de Aragua ve Meksika’nın güçlü suç örgütlerinden Sinaloa kartelleri gibi terörist organizasyonlarla iş birliği içinde olduğunu öne sürdü.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından Maduro ve yakın çevresiyle bağlantılı 30 ton kokain ele geçirildiğini aktaran Bondi, bu miktarın 7 tona yakınının doğrudan Maduro ile ilişkili olduğunu iddia etti.

ABD’nin Maduro’yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulanan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.

VENEZUELA: SİYASİ PROPAGANDA

BBC'de yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Maduro için belirlenen ödülün artrılmasına ilişkin "siyasi propaganda" ifadesini kullandı.

Ödül kararını "acınası" olarak nitelendiren Gil, Bondi'nin Jeffrey Epstein davasındaki kötü yönetimine gelen tepkiler nedeniyle dikkat dağıtmaya çalıştığını öne sürdü.



Gil, açıklamasında "Kimden geldiğini bildiğimiz için şaşırmadık. Manşetlerdeki çaresiz dikkat dağıtma çabası" dedi