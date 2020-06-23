ABD’den Libya’ya sürpriz ziyaret

ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) heyeti dün Libya’nın Zuwara kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AFRICOM Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ve ABD’nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland’ın liderlik ettiği heyet, Libya Başbakanı Fayiz es Serrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Söz konusu zirvenin Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi’nin Libya’nın doğusuna yönelik askeri harekât tehdidinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. AFRICOM bir süre önce Rusya’nın Libya’da Hafter rejimine savaş uçağı yolladığını belgelemişti. Toplantı sonrası ABD’nin Libya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, ‘tarafların askeri operasyonlarına ara vermesinin’ ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, ABD Büyükelçisi Norland’ın, çatışma ortamının DEAŞ ve el-Kaide’nin Libya’da yeniden belirmesine imkan sağladığı uyarısında bulunduğu belirtildi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Libya konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre görüşmede taraflar, “Libya’da bir an önce ateşkes sağlanmasının gerekliliğini” vurguladı.

Öte yandan, Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Sisi’nin Libya ile ilgili sözlerine, “Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkan açıklamalar yapanlara, vakitlerini boşa harcamamalarını ve dikkatlerini ülkelerindeki teröre vermelerini tavsiye diyoruz. Kimse bize ders vermeye kalkmasın” ifadeleriyle tepki gösterdi.

SİSİ’Yİ KÖRFEZ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR

Anadolu Ajansı’nda yayınlanan bir analize göre, Libya’da meşru yönetime karşı destekledikleri darbeci Halife Hafter’in başarısızlığını kabullenen Körfez ülkeleri, ‘Mısır’ın batı sınırlarının güvenliği’ gerekçesiyle Kahire yönetimini Libya’da savaşa teşvik ediyor. Mısır’da 2013’te askeri darbe ile Sisi’nin başa geçmesinin ardından kırılgan Mısır ekonomisine milyarlarca dolar kaynak sağlayan Körfez ülkeleri, Mısır’ın dış politikasında belirleyici konumda. Mısır’ın geleneksel dış politika tutumlarını terk eden Sisi, ülkenin yıllardır savunduğu Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan’a verdi, Mısır’ın Nil nehri üzerindeki hakimiyetine son veren Etiyopya’daki barajın inşa edilmesine ise cılız tepki gösterdi. Libya’da da Körfez ülkelerinin çıkarlarına uygun bir konum alan Sisi, önceki gün, “Sirte ve Cufra, kırmızı çizgidir. Gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun” ifadesini kullanmıştı.

HAFTER’İN YOLSUZLUKLARI

Bu arada Libya hükümeti, Hafter’in yolsuzluk yaptığını kanıtlayan iki belge yayınladı. Belgelerde, Hafter’e bağlı Askeri Yatırım Komisyonu’nun devlet arazileri ve topraklarının yanı sıra tarım projelerine el koyduğu bilgisi yer alıyor. Temmuz 2016’da Fransız Le Monde gazetesinde de benzer bir rapor yer almıştı. ABD vatandaşı Hafter’in ABD’de de yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor.

BORRELL: TÜRKİYE OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Libya’da oyunu değiştirdiğini söyledi. İnternet üzerinden düzenlenen Brussels Forum 2020 etkinliğinde konuşan Borrell, “Türkiye, Libya’da güç dilini kullanıyor. Asker göndererek oyunu değiştirdi. Bir zamanlar kaybetmekte olanlar artık kazanıyor” dedi. AB’nin ilişkilerini güç kullanmaya dayandırmadığını belirten Borrell, “Çıkarlarımızı korumak için tüm imkânlarımızı diğerleriyle aynı kararlılıkla kullanmalıyız” diye konuştu. Trablus’ta önceki gün bir grup, Türkiye ve Libya bayraklarıyla gösteri yaptı.