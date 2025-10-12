×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den kritik açıklama: Rehineler her an serbest bırakılabilir

Güncelleme Tarihi:

#Rehine Krizi#JD Vance#Ortadoğu
ABDden kritik açıklama: Rehineler her an serbest bırakılabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 15:41

Hamas, İsrail ile arasındaki esir takası sürecinin pazartesi günü başlayabileceğini duyurmuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise "Rehineler her an serbest bırakılabilir" dedi.

Haberin Devamı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir televizyon programında rehinelerle ilgili açıklamada bulundu. Rehinelerin her an serbest bırakılabileceğini belirten Vance, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, pazartesi sabahı rehineleri karşılamak için Orta Doğu'ya gitmeyi planlıyor” dedi.

İsrail Hükümet Sözcüsü ise rehinelere ilişkin, "Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi erken saatlerde başlayacak. Hayattaki 20 rehinenin birlikte tek seferde bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rehine Krizi#JD Vance#Ortadoğu

BAKMADAN GEÇME!