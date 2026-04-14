ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 20:05

ABD, Irak’taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD, Irak’taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi’nin başına ödül koydu. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ödülün el-Hamidavi’nin yeri ya da faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kataib Hizbullah’ın İran destekli bir silahlı grup olduğu ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilerek, grubun ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılar düzenlemek, ABD vatandaşlarını kaçırmak ve Iraklı sivillerin ölümüne yol açan eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, el-Hamidavi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin güvenli kanallar aracılığıyla yetkililerle iletişime geçebileceğini bildirilerek, bilgi sağlayan kişilerin belirlenen para ödülüne hak kazanabileceği ve ayrıca güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkeye yerleştirilme imkanından da yararlanabileceği aktarıldı.

