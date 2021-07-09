ABD'den kafa karıştıran açıklama... Kritik üçüncü doz kararı

Koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünya son dönemde varyantlar ile boğuşuyor.

Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan virüsün mutasyon geçirmesi sonrası pek çok ülkede üçüncü doz kararı alındı.

Aşı üreticilerinin yanı sıra pek çok bilim insanı da güçlendirici bir üçüncü dozun hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Ancak ABD'den bu konuda kafaları karıştıran bir haber geldi. FDA ve CDC konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

New York Post'ta yer alan habere göre, iki kurum çift aşı olan kişiler için üçüncü bir hatırlatma dozuna gerek olmadığını açıkladı.

Söz konusu açıklamada çift doz aşı olan kişilerin ağır hastalık ve ölüm riskine karşı korunduğu bilgisinin altı çizildi.

DÜNYA GENELİNDE 3.3 MİLYAR DOZ AŞI YAPILDI

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 290 milyon dozu aştı.

Çin, 1 milyar 330 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 364 milyon 847 bin ile Hindistan, 331 milyon 210 bin ile ABD, 107 milyon 630 bin ile Brezilya, 79 milyon 300 bin ile İngiltere, 77 milyon 890 bin ile Almanya, 57 milyon 150 bin ile Fransa izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 158,24 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 156,25, Seyşeller’de 140,92, San Marino'da 131,59, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 126,9, İsrail'de 125,52, Şili'de 122,55, Uruguay'da 119,82, Moğolistan'da 117,92, İngiltere'de 116,82, Katar'da 114,68, Kanada’da 106,48 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 8. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 55 milyon 820 bin 943 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 65,22 oldu. 37 milyon 32 bin 762 kişiye ilk doz, 16 milyon 351 bin 759 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 185 milyon 906 bini aştı, 4 milyon 19 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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