ABD’den kaçış

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ABD’de Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasının ardından, ikinci vatandaşlık arayışına giren ABD’lilerin sayısında dikkate değer ölçüde artış yaşandığı ortaya çıktı. Vatandaşlık ve uzun süreli ikamet başvurularında danışmanlık sunan şirketlere göre bunun temel sebebi Trump yönetiminin ülke kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan politik ajandası.

AVRUPA ÜLKELERİNE YOĞUN BAŞVURU

Toplam kaç ABD’linin ikinci vatandaşlığa başvuru yaptığına dair resmi bir kayıt yok ancak bu alanda hizmet veren Latitude Grup ve Arton Capital şirketlerinin verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki başvurular geçen yıl aynı döneme göre yüzde 400 artış gösterdi. Özellikle yatırım yoluyla vatandaşlık ve uzun süreli ikamet izni sağlayan Avrupa Birliği ülkelerine gidiş yönünde yoğun başvurular gelirken, sektör yetkilileri daha önceki yıllara göre başvuru kitlesinde de değişiklikler gözlendiğini aktarıyor.

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B PLANI ARAYIŞI

Bir zamanlar milyarderlerin ve işletme sahiplerinin yoğun olarak başvurduğu ikinci vatandaşlık seçeneğine, ABD’deki olası istikrarsızlıktan kaçmak için B planı arayan ve çok farklı kesimlerden vatandaşların da ilgi göstermeye başladığı belirtiliyor. Özellikle Trump yönetiminin otoriter eğilimlerle hareket ettiğini düşünen ABD’lilerin başvurularında ciddi artış gözleniyor. Uzmanlar kürtaj, azınlık ve göçmen hakları gibi konularda atılan kısıtlayıcı adımların, ABD’lilerdeki endişenin yükselmesine neden olan temel etken olduğunu belirtiyor.