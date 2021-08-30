ABD’den Kabil’de operasyon

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kabil havalimanı yakınlarında bir terör saldırısı olabileceği uyarısında bulunmasından saatler sonra, ABD güçleri Kabil havalimanına saldırı hazırlığı yapan DEAŞ-Horasan militanlarını hedef alan bir operasyon düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “ABD güçleri, bugün Kabil’de insansız hava aracı ile bir araca saldırı düzenledi ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na yönelik olası bir DEAŞ-Horasan tehdidini ortadan kaldırdı” denildi.

SİVİL KAYIPLAR

Operasyonun ardından Afgan medyası, yakınlardaki bir evde 3’ü çocuk en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. CENTCOM sözcüsü Albay Bill Urban, aracın çok miktarda patlayıcı yüklü olduğunu belirterek dron saldırısı sırasında ikincil patlamaların yaşandığını ve sivil kayıp olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı.

TALİBAN KINADI

CNN’e konuşan Taliban sözcüsü Bilal Kerimi, ABD’nin saldırısını kınadı. Kerimi, ABD’nin operasyondan önce Taliban’ı bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, “başkalarının topraklarında operasyon yürütmenin doğru olmadığını” söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill, geçen hafta Kabil’de meydana gelen terör saldırısında ölen 13 Amerikalı için Delaware’deki Dover Hava Üssü’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

TALİBAN SÖZCÜSÜ: GEREKİRSE TÜRKİYE’DEN YARDIM İSTERİZ



TALİBAN sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türkiye ile ilişkilerinin “çok iyi olmasını istediklerini” söyledi. Anadolu Ajansı’na konuşan Mücahid, Taliban’ın Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanması için Taliban’ın özel kuvvetlerinin olduğunu belirterek havalimanının lojistik ve teknik ihtiyaçları konusunda, “gerekirse Türkiye veya başka bir ülkeden yardım isteyebileceklerini” söyledi. “Türkiye ile ekonomi alanında da ilişkiler kurmak istiyoruz” diyen Mücahid, eğitim alanında Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

MACRON’DAN ‘GÜVENLİ BÖLGE’ ÖNERİSİ

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Journal du Dimanche” gazetesine demecinde, Fransa ve İngiltere’nin, ‘Kabil’de insani operasyonları sürdürmeye yardımcı olacak BM kontrolündeki güvenlik bölgesini oluşturma’ amacıyla BM’ye bir tasarı sunacaklarını kaydetti. “Önerimiz, Kabil’de BM kontrolünde, insani yardım operasyonlarının devam etmesine izin verecek bir güvenli bölge tanımlamayı amaçlıyor” diyen Macron, Afganistan’daki insani durum ve 31 Ağustos’tan sonra da tahliyelere devam edilmesi konusunda Taliban ile ön görüşmeler yaptıklarını söyledi.

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