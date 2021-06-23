ABD’den Kabil için heyet geliyor

Bu kapsamda perşembe günü ABD’li bir heyetin görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Biden’in ilk yüz yüze görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afganistan ve Libya’da ABD’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu açık şekilde söylediği de belirtiliyor.

DESTEĞİN KAPSAMI NE OLACAK

Ankara, Afganistan konusunda ABD’den lojistik ve finansal destek sağlanmasını talep ediyor. Lojistik destek başlığına Washington’un olumlu yaklaştığı belirtilirken, bunun ne kapsamda olacağının yapılacak görüşmelerin ardından netleştirilmesi bekleniyor.

Afganistan’da Türkiye’nin liderliğinde görev almak isteyen farklı ülkeler olduğu kaydedilirken, temasların ardından ABD’nin tamamen çekilmesinden sonra hangi ülkelerin süreçte rol alacağı belirlenecek. Heyetler arası görüşmeler sonrasında kararın liderler düzeyinde verilmesi bekleniyor.

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