ABD’den Japonya’ya modernizasyon kapsamında yeni savaş uçakları

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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Japonya'daki üslerinde bulunan savaş uçaklarına ilişkin modernizasyon planı duyuruldu.

Açıklamada, gelecek birkaç yılda uygulanacağı belirtilen modernizasyon planının, ABD-Japonya ittifakını güçlendirmek, bölgesel caydırıcılığı artırmak, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmek için 10 milyar doların üzerinde yatırımı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Modernizasyonun bir parçası olarak ABD Hava Kuvvetlerinin, "48 F-15C/D" tipi savaş uçakları yerine "36 F-15EX" tipi savaş uçaklarını konuşlandırarak Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ndeki varlığını geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssündeki 36 F-16 uçağı yerine 48 F-35A uçağı konuşlandırarak daha fazla taktik uçak kapasitesi ve kabiliyeti elde edeceği belirtildi.