MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı
GeriDünya ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 25.05.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya seyahat planı yapan vatandaşlarına, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Seyahat etmeyin." uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son günlerde artan vakalar gerekçe gösterilerek seyahat tavsiyesi uyarısı "Seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviyeye yükseltildi.

Olimpiyatların yaklaştığı Japonya'ya yönelik seyahat uyarısı, ABD vatandaşları için bir yasak anlamına gelmese de seyahat planlarını etkileyen önemli bir unsur olarak görülüyor.

Japonyada Kovid-19u
Japonya'da Kovid-19'u

Öte yandan ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) de bir açıklama yaparak salgın nedeniyle Japonya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu tavsiyelerin ardından olimpiyatlara katılması beklenen ABD'li sporcuların güvenli bir şekilde Tokyo'ya gidip gelmesi konusundaki hazırlıkların daha kapsamlı şekilde yapıldığı bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi