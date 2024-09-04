×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den İzmir'deki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür

Güncelleme Tarihi:

#Beyaz Saray#ABD#İzmir
ABDden İzmirdeki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 00:27

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür etti.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayı takından takip ettiklerini ve söz konusu askerlerin güvende olmasından memnun olduklarını belirtti.

Jean-Pierre, sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin Türk polisi ve yetkilileri tarafından yapıldığını aktararak, bu süreçteki çabaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

PENTAGON'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da günlük basın toplantısında, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iki askerin herhangi bir yara almadığını ve güvende olduğunu belirterek, yerel makamlarla birlikte soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Olayı “rahatsız edici” olarak niteleyen Ryder, “Bu konuyu araştıran Türk yetkililerin desteği için minnettarız.” diye konuştu.

NE OLDU?

Haberin Devamı

İzmir'de, dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulundu. Polis, olayın ardından 15 kişiyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyaz Saray#ABD#İzmir

BAKMADAN GEÇME!