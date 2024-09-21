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ABD'den izin istedi: Zelenski'den 'Rusya' talebi... 'Kilit rol oynuyor'

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#ABD#Zelenski
ABDden izin istedi: Zelenskiden Rusya talebi... Kilit rol oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 18:04

İngiliz basınına röportaj veren Ukrayna lideri Zelenski, ABD'den Rusya içinde uzun menzilli saldırılara izin vermesini isteyeceğini açıkladı. İngiltere, Fransa ve Rusya'dan yeteri kadar füze gelmediğini söyleyen Zelenski, Rusya içinde uzun menzilli silah kullanmalarının kilit rol oynadığını belirtti. Zelenski, Biden'a görevden ayrılmadan önce “Ukrayna'yı güçlendirerek tarih geçme fırsatı” olduğu çağrısında bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'a, Ukrayna'nın ABD tarafından tedarik edilen silahlarla Rusya içinde uzun menzilli saldırılar gerçekleştirmesine izin vermesi ve görevden ayrılmadan önce “Ukrayna'yı güçlendirerek tarih geçme fırsatı” olduğu çağrısında bulundu.

Daha önce Biden'a "zafer planı" sunacağını ifade eden Zelenski, planın Rusya içinde Batı füzeleriyle derin saldırılar gerçekleştirmeyi içerdiğini söyledi.

BM'deki konuşmasından önce Başkan Biden ve ABD başkan yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris ile görüşmesi öncesi İngiliz gazetesi The Observer'a konuşan Zelenski, Biden'ı nasıl ikna edebileceği sorusuna, başkanın geçmişte “zorlu tartışmalardan” sonra “fikirlerini değiştirdiği” gerçeğine değindi. Biden'ın çevresindeki bazı ABD'li politikacıların saldırıları desteklediğini ve bunun da “zaten bir başarı” olduğunu belirtti.

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ABDden izin istedi: Zelenskiden Rusya talebi... Kilit rol oynuyor

Zelenski, “Biden ABD Başkanı olduğu sürece Ukrayna'yı güçlendirebilir ve Ukrayna'nın daha güçlü olması ve bağımsızlığını koruması için önemli kararlar alabilir. Sonuçta bunun tarihi bir görev olduğunu düşünüyorum” dedi.

Zelenski, Harris ile görüşmesinin yanı sıra "büyük olasılıkla" Donald Trump ile de bir görüşme yapacağını söyledi. Trump ile yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin Zelenski, “Ekiplerimiz temas halinde. Önemli olan birlikte zaman geçirmek" ifadelerini kullandı.

Biden ile sadece Atacms füzeleri hakkında konuşmayacağını belirten Zelenski, "Çünkü artık çok geç ve ciddi kararlar alınması gerek" sözlerini ifadesine ekledi. Zelenski, İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow seyir füzelerini kullanmasına izin vermeye istekli olduğunu belirtti.

ABDden izin istedi: Zelenskiden Rusya talebi... Kilit rol oynuyor

Lobi faaliyetlerine rağmen yeşil ışık yakılmadığını doğrulayan Zelenski, “Ne ABD ne de İngiltere bu silahları Rusya topraklarında, herhangi bir hedefe karşı ve herhangi bir mesafede kullanmamıza izin vermedi” dedi.

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İngiliz Storm Shadows, Fransız Scalp ve Amerikan Atacms roketlerinin istedikleri sayıda gelmediğinin altını çizen Zelenski, uluslararası ortaklarının izin vermekte isteksiz olmasının arka planında Rusya ile “gerilimi tırmandırma” korkusunun yatabileceği değerlendirmesi yaptı.

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#Ukrayna#ABD#Zelenski

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