ABD'den İsrail'in katliamlarını "meşru müdafaa" desteği!

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı. ABD'nin bölgedeki hedefinin gerginliğin azaltılması ve uzun süreli bir barış olduğunu vurgulayan Psaki, bu konuda her düzeydeki görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı. Psaki, "Başkan Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyor. Bölgede can kayıplarının olması, çocukların ölmesi acı. İster Filistinli ister İsrailli olsun yaşananlar çok trajik. Bunları izlemek korkunç. O nedenle de gerginliğin azaltılmasına odaklanıyoruz." diye konuştu.



İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinmeyen Psaki, "Hamas bir terör örgütü. Hamas, şiddet nedeniyle acı çeken insanların, Filistinlilerin görünüşünü yansıtmıyor. Hamas'ın İsrail'e attığı 1500 roketin bir gerekçesi yok." görüşünü paylaştı. Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Psaki, şu anda gerginliğin azaltılması için çalışmalarının sürdüğünü bir kez daha dile getirdi.

DOĞU KUDÜS KONUSUNDA SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ



Psaki, İsrail'in Doğu Kudüs'teki eylemlerine ve Filistin halkının zorla tahliyesine ilişkin, "Bu konu iki taraf arasındaki konuşmalarda hep konu olmuştur. Bu konuda ek bir pozisyonumuz yok." diye konuştu. Hamas'ın roketleri nedeniyle zarar gören "Iron Dome" füze savunma sistemi konusunda İsrail'e yardım edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Psaki, "İsrail ile uzun süreli stratejik güvenlik ortaklığımız var. Biliyorsunuz birçok konuda onlara destek olduk. Şimdilik ek bir yardım yok." dedi.



ABD'NİN FİLİSTİN'E YARDIMLARI SÜRECEK



Bir gazeteci, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin'e yönelik durdurduğu yardımların Biden yönetimin tarafından yeniden başlatıldığını anımsatarak "Hamas'ın saldırılarının ardından bu yardımlar gözden geçirilecek mi?" diye sordu. Psaki, "Bunlar Filistin halkına yönelik insani yardımlar. Hamas bir terör örgütü, Bu terör örgütünün eylemleri nedeniyle Filistin halkı acı çekiyor. Bu nedenle de tabii ki insani yardımı sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara