ABD’den İsrail’e ‘şartlı’ olur

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7 Ekim’den bu yana önceki gün dördüncü kez Tel Aviv’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı basın toplantısı İsrail Başbakanı Binyamun Netanyahu’nun İsrail’in Hamas’a karşı askeri operasyonlarına devam etme niyetinde olduğunu söylediğini belirterek, “Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği katliamın bir daha tekrarlanmaması için İsrail’in elinden geleni yapma hakkı vardır. Hamas, Gazze’nin kontrolünü elinde tutamaz.”

SİVİLLERİ KORUMAK ŞART

Netanyahu’nun bir sonraki planı olan Gazze’nin güneyinin istila edilmesi konusuna değinen Bakan Blinken, Washington’ın koşullu onayını gündeme getirdi: “İsrail’in devam eden planlamasının ayrıntılarını görüştük ve kuzey Gazze’de gördüğümüz büyük sivil ölümlerinin ve büyük çapta yerinden edilmelerin güneyde tekrarlanmaması yönünde ABD için zorunluluğunun altını çizdim.” İsrail’in Hamas’ı yok ederken sivil kayıpları en aza indirebileceğini ve bunun bir yükümlülük olduğunun altını çizen Amerikalı bakan, İsrail’in bunu kabul ettiğini söyledi. İşte bu açıklamalar sonrasında İsrail, sivillere yönelik olarak Gazze’de sivil tahliyesine imkan verebilmek için mahalle mahalle vurma planını duyurdu.

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‘AYLARCA SÜREMEZ’

Tel Aviv’de Başbakan Netanyahu ve savaş kabinesi ile görüşen Blinken’ın, İsrail hükümetine verdiği mesajda savaşın aylarca devam edemeyeceğini ilettiği bildirildi. Times of Israel gazetesinin haberine göre görüşmede Blinken şunları söyledi: “Gazze’nin güneyinde kuzeydeki gibi faaliyet gösteremezsiniz. Orada iki milyon Filistinli var. Daha az insanı evlerinden tahliye etmeniz, saldırılarda daha isabetli olmanız, siviller için yeterli güvenli alan olmasını sağlamanız gerekiyor.” Blinken’a cevap olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, İsrail toplumunun, aylar sürse de Hamas’ın yok edilmesi hedefinin arkasında duracağını söylediği ancak Amerikalı bakanın “bunun için krediniz olduğunu sanmıyorum” yanıtını verdiği öne sürüldü.