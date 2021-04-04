ABD’den İsrail’e mesajlar... Filistinliler için eşitliğe vurgu

İsrail’de 23 Mart genel seçimleri sonrası siyasi belirsizlik sürerken, yeni ABD hükümetinden Tel Aviv yönetiminin Filistin politikasına yönelik eleştiri ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın üç gün önce yaptığı “İsrail’in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri’ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir” açıklaması ve Filistin’e ABD mali yardımı hazırlığını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrailli mevkidaşı Gabi Eşkenazi’nin görüşmesi izledi.

REFAH VE DEMOKRASİ



Blinken bu görüşmede, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olmaları gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aşkenazi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre iki bakan, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin yanı sıra ABD’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını ve İsrail ile bazı Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme süreçlerini ele aldı.



GÜVENLİĞE BAĞLILIK

“Bakan, Biden yönetiminin, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olması gerektiği yönündeki inancının altını çizdi” ifadesi kullanılan açıklamada, ABD’nin İsrail’in güvenliğine yönelik bağlılığını en güçlü şekilde yeniden dile getirdiği kaydedildi. ABD’de Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden aktive etmiş ve iki devletli çözüm için çaba göstereceğini açıklamıştı. Biden yönetiminin Filistin’e 125 milyon dolarlık finansman sağlamaya hazırlandığı öğrenilmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirme planının şartlarını müzakereye razı etmek amacıyla Filistin’e mali yardımı askıya almıştı.

SUUDİ DIŞİŞLERİ BAKANI: NORMALLEŞME FAYDALI OLUR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsrail’in bölgedeki konumunun, normalleşmesinin tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacağını belirtti. Ferhan, Amerikan CNN’e verdiği röportajda, ülkesi ile İsrail arasında yakın bir zamanda anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmediğini söyledi. Bin Ferhan, “Normalleşme tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacak” dedi. Suudi Dışişleri Bakanı, Filistin meselesi çözülmez ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devleti kurulmazsa normalleşmenin bölgede başarılı olmasının mümkün olmayacağını da ifade etti. Bin Ferhan ayrıca, ülkesinin daha önce Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail ile normalleşme sözü verdiğini sözlerine ekledi.

ABD, UCM YETKİLİLERİNE KISITLAMALARI GERİ ÇEKTİ

ABD’de Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin UCM Başsavcısı Fatou Bensouda ile Yargı Yetkisi, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko’ya getirdiği yaptırımların geri çekildiğini duyurdu. Blinken açıklamasında, ABD’nin mahkemenin açtığı bazı davalara karşı çıktığını ancak bu endişelerinin yaptırımlar yerine diplomasi yoluyla çözülmesini beklediklerini belirtti. Trump yönetimi, merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan mahkemenin ABD ve müttefiki İsrail hakkında, savaş suçu iddialarını içeren dava soruşturmalarına onay vermesi nedeniyle yetkililere yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara