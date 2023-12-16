ABD’den İsrail’e ‘Frene bas’ uyarısı

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Son dönemde İsrail’e askeri operasyonlarda destek açıklamalarının yanı sıra sivillerin korunması ve olası insan hakları ihlallerine yönelik uyarılarda da bulunan Washington yönetimi, İsrail üzerindeki baskıyı arttırma arayışında. Son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, önceki gün Tel Aviv’de yaptığı görüşmelerde İsrailli yetkililere “frene basın” dediği belirtildi. Hürriyet’in de bulunduğu bir basın bilgilendirme toplantısında konuşan üst düzey ABD yönetimi yetkilisi, İsrail’de bulunan Sullivan’ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi ile perşembe günü yaptığı görüşmelerde yakın zaman içerisinde yüksek yoğunluklu askeri operasyondan düşük tempolu bir operasyona geçilmesinin görüşüldüğünü söyledi.

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‘HEP GÜNDEMDEYDİ’

“Şu anda devam eden yüksek tempolu ve yüksek yoğunluklu temizleme operasyonlarından; yüksek değerli hedeflere, istihbarat odaklı baskınlara ve cerrahi askeri hedeflere, daha düşük yoğunluklu operasyonlara doğru odağın değişmesi konusunda bir istişare yapıldığını” aktaran ABD’li yetkili, söz konusu değişiklik için bir takvim oluşturulup oluşturulmadığına ise kaçak yanıt verdi. Askeri operasyonların niteliğinin değişmesi konusunun “krizin ilk günlerinden beri istişarelerin bir parçası” olduğunu aktaran ABD’li yetkili, “Burada söylenen her şeyi dinleyen bir düşman var” diyerek, zaman dilimleriyle ilgili konuşmanın “sorumsuzluk” olacağını söyledi.

GAZZE’DE ABBAS YÖNETİMİ

Üst düzey Amerikalı yetkili, İsrail’in kara saldırılarının sona ermesinden sonra Gazze’de güvenliği sağlaması için Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi güvenlik güçlerini kullanabileceklerini söyledi: “Filistin Yönetimi’ne bağlı bir dizi güvenlik personeli var ve bunların (İsrail’in yürüttüğü) askeri harekâtı takip eden aylarda bir tür çekirdek sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu, Filistinlilerle, İsraillilerle ve bölgesel ortaklarımızla tartıştığımız bir konu. Bu, büyük ölçüde hâlâ devam eden bir çalışma.” ABD’li yetkili ayrıca, bu güvenlik güçlerinin 7 Ekim’den sonra Batı Şeria bölgesinde daha fazla saldırıyı önlediğini ve “inanılmaz iyi” bir iş çıkardığını belirtti.

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İSRAİL SAVUNMA BAKANI: ‘AYLAR GEREKİYOR’

ABD İsrail’e saldırıları hafifletme konusunda baskı yapsa da İsrail cephesinden gelen açıklamalar, Tel Aviv’in direnç gösterdiği yönünde. ABD basınında, Jake Sullivan’ın, İsrailli yetkililere “düşük yoğunluklu” çatışmalara geçmek için Washington’ın 3 haftalık bir süre öngördüğünü söylediğini yazdı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden Sullivan ile yapılan görüşmede, Netanyahu’nun “İsrail’in Hamas’ı tamamen yok ederek kesin zafere ulaşana kadar savaşa devam edeceğini” söylediği belirtildi. Sullivan’ın görüştüğü bir diğer isim olan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ise “Hamas’ın tamamen yok edilmesi için birkaç aya” ihtiyaç duyduklarını söylediği aktarıldı.

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İSRAİL ORDUSU: YANLIŞLIKLA 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şucaiye bölgesinde 3 esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurdu. Öldürülen esirlerin kimliklerinden şüphe edilmesi üzerine İsrail’e götürüldükleri, yapılan detaylı incelemede Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esirin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

SİNVAR’IN BAŞINA ÖDÜL KOYDULAR

İsrail ordusu, öncelikli hedefleri arasında yer alan Yahya Sinvar ve ‘misafir’ lakaplı Muhammed Deif’in başına para ödülü koydu. Gazze’ye el ilanları atan İsrail ordusu, Yahya Sinvar için 400 bin, Deif için ise 100 bin dolar ödül belirledi. El ilanlarında Hamas’ın güney tugayına komuta eden Muhammed Sinvar için 300 bin dolar, Han Yunus komutanı Rafa’a Salameh için ise 200 bin dolar verileceği belirtiliyor.