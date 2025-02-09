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ABD’den İsrail’e dev yardım: 7 milyar dolarlık binlerce bomba ve füze

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#Donald Trump#İsrail#Yardım
ABD’den İsrail’e dev yardım: 7 milyar dolarlık binlerce bomba ve füze
Yunus Paksoy
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 07:00

Donald Trump yönetimi cuma günü duyurduğu silah satışıyla İsrail’e binlerce bomba gönderilmesini onayladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kongre’ye bildirim yapıldığı ve değeri 7.4 milyar doları bulan binlerce bomba, füze ve güdüm kitlerinin Tel Aviv’e gönderilmesine karar verildiği belirtildi. Buna göre 2 bin 166 adet GBU-39/B bomba, 2 bin 800 adet MK 82 bomba, 3 bin adet Hellfire füzesi, 17 bin 479 adet bomba güdüm kiti ve 17 bin 475 adet elektronik bomba tapası İsrail’e gönderilecek. Trump yönetimi geçtiğimiz hafta da Joe Biden yönetiminin ambargo koyduğu 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı üzerindeki yasağı kaldırmıştı.

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#Donald Trump#İsrail#Yardım

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