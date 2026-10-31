ABD'den İsrail'e askeri sevkiyat iddiası: Orta Doğu'ya hava köprüsü

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İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu, ABD ordusunun son 48 saat içinde Orta Doğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü oluşturduğunu öne sürdü.

Haberde, ABD ordusuna ait 10 askeri kargo ve 80 yakıt ikmal uçağının İsrail’deki üslere konuşlandığı aktarıldı.

ABD ordusuna ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını hızla takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gittiği de belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, uçuş takip verilerine ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.

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Öte yandan, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddiası da ABD basınına yansımıştı.