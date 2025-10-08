ABD’den İsrail’e 2 yılda 22 milyar dolarlık silah

Haberin Devamı

Uzmanlar, ABD’nin yardımı olmadan İsrail’in; İran, Yemen, Lübnan ve Suriye gibi ülkelere yönelik müdahalesini gerçekleştiremeyeceğine işaret ediyor.

BENZER BİR RAPOR DAHA

Raporda, “Mevcut ve gelecekteki harcamaların ölçeği göz önüne alındığında, (İsrail ordusunun) ABD finansmanı, silahları ve siyasi desteği olmadan Gazze’de verdiği zararı veremeyeceği veya bölgedeki askeri faaliyetlerini tırmandıramayacağı açıktır” ifadesi yer aldı. Brown Üniversitesi Watson Uluslararası İlişkiler ve Kamu İşleri Okulu’ndaki Savaşın Maliyetleri projesi tarafından yayınlanan bir başka çalışma da ABD’nin son iki yılda Ortadoğu’daki güvenlik yardımları ve operasyonları için yaklaşık 10 milyar dolar daha fazla harcadığını ortaya koyuyor. İsrail yanlıları Quincy Enstitüsü’nü İsrail karşıtı olmakla itham ederken ABD’nin dış politikasıyla ilgili çalışmalar yapan düşünce kuruluşu iddiaları reddediyor.