×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’den İsrail’e 2 yılda 22 milyar dolarlık silah

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İsrail#Silah Satışları
ABD’den İsrail’e 2 yılda 22 milyar dolarlık silah
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 07:00

AMERİKAN düşünce kuruluşlarından Quincy Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre Joe Biden ve Donald Trump yönetimleri, Hamas’ın 7 Ekim 2023 baskınıyla tetiklenen Gazze savaşı döneminde İsrail’e 21.7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Haberin Devamı

Uzmanlar, ABD’nin yardımı olmadan İsrail’in; İran, Yemen, Lübnan ve Suriye gibi ülkelere yönelik müdahalesini gerçekleştiremeyeceğine işaret ediyor.

BENZER BİR RAPOR DAHA

Raporda, “Mevcut ve gelecekteki harcamaların ölçeği göz önüne alındığında, (İsrail ordusunun) ABD finansmanı, silahları ve siyasi desteği olmadan Gazze’de verdiği zararı veremeyeceği veya bölgedeki askeri faaliyetlerini tırmandıramayacağı açıktır” ifadesi yer aldı. Brown Üniversitesi Watson Uluslararası İlişkiler ve Kamu İşleri Okulu’ndaki Savaşın Maliyetleri projesi tarafından yayınlanan bir başka çalışma da ABD’nin son iki yılda Ortadoğu’daki güvenlik yardımları ve operasyonları için yaklaşık 10 milyar dolar daha fazla harcadığını ortaya koyuyor. İsrail yanlıları Quincy Enstitüsü’nü İsrail karşıtı olmakla itham ederken ABD’nin dış politikasıyla ilgili çalışmalar yapan düşünce kuruluşu iddiaları reddediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İsrail#Silah Satışları

BAKMADAN GEÇME!