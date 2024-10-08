ABD’den İsrail’e 18 milyar $’lık askeri yardım

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Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında geride kalan bir yılda askeri anlamda İsrail’e en çok destek veren ülkenin ABD olduğu bildirildi. ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Savaşın Maliyetleri Projesi’ kapsamında açıklanan rapora göre, Washington yönetimi 7 Ekim 2023 sonrası İsrail’e 17.9 milyar dolar askeri yardımda bulundu. ABD’nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra bölgede artırılan ABD askeri faaliyetlerine ise 4.86 milyar dolar harcandığı aktarıldı.

17 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi de yaralandı. Enkaz altında veya kayıp olan 10 bin kişinin cesedine ise hâlâ ulaşılamadı. Bu haliyle ölenlerin yüzde 42’sini çocuklar ve yüzde 27’sini kadınlar oluşturdu.

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CENTCOM KOMUTANI İSRAİL’DE

İsrail ile İran arasındaki gerilim sürerken ABD’den Tel Aviv’e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Tel Aviv’de bir araya geldi. İsrail’in İran’a muhtemel saldırısı üzerine yapılan toplantılarda İran’la ilgili uluslararası koalisyonun rolü ve saldırı planları tartışıldı. İsrail ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, İran’ın geçen haftaki misillemesine karşılık verilmesi yönündeki hazırlıkların sürdüğünü, büyük ve ağır bir karşılık vermeden yola devam etmeye niyetli olmadıklarını belirtmişti.

GALLANT ABD YOLCUSU

Kurilla’nın Tel Aviv ziyareti devam ederken ABD Savunma Bakanlığı, Gallant’ın yarın ABD’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gallant’ı Pentagon’da ağırlayacak, ikili, Ortadoğu’daki gelişmeleri ele alacak.