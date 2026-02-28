ABD’den İsrail’deki personele tahliye

Haberin Devamı

İran ile ABD arasında önceki gün İsviçre’nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerelerin ardından görüşmelerin sürmesine yönelik olumlu mesajlar verilse de ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği çalışanlarına İsrail’den ayrılabileceklerini bildirdiği ve ayrılmak isteyenlerin bunu derhal yapmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

‘MÜMKÜNSE HEMEN GİDİN’

Büyükelçi Mike Huckabee imzasını taşıyan e-postada, ayrılmak isteyen personelin “Bunu hemen yapması gerektiği” vurgulandı. Huckabee, çalışanlara Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’ndan bilet bulabildikleri herhangi bir destinasyona uçuş ayarlamaları çağrısında bulundu. E-postada, gece boyunca yapılan toplantı ve telefon görüşmelerinin ardından bu kararın alındığı belirtilerek, adımın tedbir kapsamında atıldığı ifade edildi.

ABC News da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın, Başkan Donald Trump’ı, İran’a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiğini iddia ederken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington Post’a verdiği demeçte İran konusunda hem askeri hem diplomatik seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

ARAKÇİ: AŞIRI TALEPLER VAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre’de iki taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından, bir anlaşmaya varılabilmesi için ABD’nin “aşırı taleplerinden” vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İranlı bakan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesinde “Bu yolda başarı, karşı taraftan ciddiyet ve gerçekçilik, her türlü yanlış hesaplamadan ve aşırı taleplerden kaçınmayı gerektirir” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE DE PERSONELİNİ ÇEKTİ

Öte yandan İngiltere’de ‘güvenlik gerekçesiyle’ İran’daki diplomatik personelini geri çekti. Birleşik Krallık’tan yapılan açıklamada, ‘bölgesel risklere ilişkin bilgiler verildiği, personelin İran’dan geçici olarak geri çekildiği, elçiliğin uzaktan faaliyet göstermeye devam ettiği’ belirtildi. İngiltere’nin açıklaması, ABD’nin İsrail’deki personeline ülkeden ayrılma çağrısı yapmasının ardından geldi.

TRUMP SÜREÇTEN MEMNUN DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere yapmadığını öne sürerek yine de İran ile anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini belirtti. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, müzakerelerin gidişatından memnun olmadığını söyledi. İran’a karşı olası bir askeri müdahalenin ‘uzun ve yıpratıcı bir savaşa dönüşme riski olup olmadığı’ sorusunu Trump, “Her zaman risk vardır. İran konusunda henüz karar vermedim. Ancak İran nükleer silaha sahip olamayacak ve bu konuda İran’la anlaşma yapmak istiyoruz. Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim” diye yanıtladı.