ABD’den İsrail işgaline destek gibi uygulama... Batı Şeria’da Yahudilere konsolosluk hizmeti başlıyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi ABD’li muhafazakâr gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda ‘Nil’den Fırat’a kadar uzanan bölgenin İsrail’in Tevrat’a göre hakkı olduğunu’ öne sürmesinin ardından gelen tepkiler henüz dinmemişken Washington yönetiminden yeni bir adım daha geldi. ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Açıklamada, ABD’nin “tüm vatandaşlarına ulaşmak” amacıyla böyle bir faaliyetin yürütüleceği ifadelerine yer verilse de söz konusu kararın İsrail’deki Binyamin Netanyahu hükümetinin, Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımları ve Huckabee’nin sözlerinin ardından gelmesi dikkati çekti. Bu adım, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler ve Batı Şeria’nın statüsü konusunda yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI TAŞIYOR

Uluslararası toplum ve hukuk tarafından yasa dışı olarak görülen İsrail yerleşimlerinde resmî ABD konsolosluk hizmeti sunulması, alışılmadık bir adım olarak gösterilirken Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, Batı Şeria’daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kabul ediyor. Uzmanlar, bu gelişmeyi ABD’nin yıllardır sürdürdüğü dış politika çizgisinde önemli bir kayma olarak işaret ederken ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, geçmişte de yasa dışı yerleşimler konusunda yumuşak bir yaklaşım sergilemişti, ancak bu tür hizmetlerin ilk kez veriliyor olmasının fiili bir meşrulaştırma adımı olarak algılanabileceği belirtiliyor.

SMOTRICH GAZZE’YE GÖZÜNÜ DİKTİ

Öte yandan İsrail hükümetinde Batı Şeria’nın ilhakına dair kararların arkasındaki isimlerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, devlet televizyonu KAN’a yaptığı açıklamada, Hamas’ın silah bırakmaması ve bölgenin askerden arındırılmaması durumunda İsrail ordusunun Gazze’ye girerek kontrolü sağlayacağını söyledi. Hamas’ı yok etme hedefinden vazgeçmediklerini savunan Smotrich, “Trump’a bunu kendi yöntemleriyle yapması için fırsat veriyoruz” dedi.

İSRAİL’DE MUHALEFET DE AŞIRI SAĞA KAYDI

Tarihin en aşırı sağcı hükümeti tarafından yönetildiği iddia edilen İsrail’de muhalefet de iktidara benzemeye başladı. Ülkenin ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee’nin gündeme getirdiği Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne uzanan bölgede “Tevrat’a dayalı Büyük İsrail” görüşüne destek verdiğini belirtti.

İsrail’in Kipa Haber internet sitesine konuşan Lapid, İsrail’in sınırlarının “Tevrat’ta belirtilen sınırlar” kadar genişletilmesi fikrine destek verdiğini açıklayarak, “Büyük İsrail” ideali doğrultusunda sınırların “Irak’a kadar uzanabileceğini” savundu. Lapid, “Yahudilere büyük, geniş, güçlü bir toprak ve bizler, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için güvenli bir sığınak sağlayacak her şeyi destekliyorum” dedi.