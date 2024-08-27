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ABD'den İsrail açıklaması: 'Dolaylı yoldan destek sağladık'

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#ABD#İsrail#Lübnan
ABDden İsrail açıklaması: Dolaylı yoldan destek sağladık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 16:21

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a "önleyici saldırılarına" doğrudan katkıda bulunmadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, ABD'nin bölgede gerilimin tırmanmasını istemediği kaydedildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail'in Lübnan'a "önleyici saldırılarına" doğrudan katkıda bulunmadığını bildirdi.

Yaptığı basın açıklamasında Ryder, İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlediği "önleyici saldırılarda" ABD'nin sadece dolaylı yoldan destek sağladığını bildirdi.

Ryder, ABD'nin bu saldırılarda İsrail'e istihbarat, gözlem ve keşif desteği verdiğini belirterek ABD'nin bölgede gerilimin tırmanmasını istemediğini kaydetti.

İsrail ordusu 25 Ağustos'ta, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

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#ABD#İsrail#Lübnan

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