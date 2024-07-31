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ABD'den, İran'ın füze ve İHA programlarını destekleyen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım

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#İran#ABD#Yaptırım
ABDden, İranın füze ve İHA programlarını destekleyen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 10:22

ABD, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) programlarına katkıda bulundukları belirtilen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran ve Çin merkezli 7 şirkete, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığının (MODAFL) füze ve İHA programlarına katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Konuya ilişkin 5 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran'ın balistik füze ve İHA programlarının hem bölgedeki hem de dünyadaki sivillerin yaşamını tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, İran'ın bu ölümcül silahları üretmesini kolaylaştıranlara bedel ödetmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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#İran#ABD#Yaptırım

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