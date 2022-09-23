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ABD'den İran'ı kızdıracak 'Mahsa Amini' hamlesi! Yaptırımlar gevşetiliyor

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#Mahsa Amini#ABD#İran
ABDden İranı kızdıracak Mahsa Amini hamlesi Yaptırımlar gevşetiliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 21:36

ABD hükümeti, İran'daki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayınlayarak, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda İranlılar için serbest bilgi akışını desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, ABD İran'daki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayınladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında İranlıların "serbest bilgi akışını desteklemeyi" hedefledikleri belirtildi.

"İRAN HALKINA DESTEK SAĞLAMAK İÇİN SOMUT BİR ADIM"

ABD Hazine Bakanlığı Yardımcısı Wally Adeyemo, "Cesur İranlılar Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etmek için sokaklara çıkarken, ABD, İran halkına ücretsiz bilgi akışına verdiği desteği iki katına çıkarıyor" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ı Amini'nin ölümüne öfkelenen barışçıl protestocuları şiddetle bastırmakla suçlayarak, "Bu adımlar karşısında İran halkının izole ve karanlıkta kalmamasını sağlamaya yardımcı olacağız. Bu karar, temel haklarına saygı gösterilmesini talep eden İranlılara anlamlı destek sağlamak için somut bir adımdır" dedi.

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Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtilmişti.

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#Mahsa Amini#ABD#İran

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