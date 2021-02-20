ABD’den İran’a şartlı görüşme teklifi

ABD yönetimi, 2015’teki nükleer anlaşma koşullarına dönmesi durumunda İran’la yeniden masaya oturabileceği sinyali veriyor. 20 Ocak’ta göreve başlayan Biden yönetimi, Trump döneminde alınan İran’a yönelik tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkân tanıyan mekanizmanın hayata geçirilmesi kararını iptal etti.

ILIMLI MESAJLAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “İran’ın nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD’nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu” açıkladı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price de AB’den bu konuda gelecek bir daveti kabul edeceklerini söyledi. 2015’te BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri (ABD, Çin, Fransa, Rusya ve İngiltere) ile Almanya, İran’ın nükleer silah üretiminin önüne geçilmesi için Tahran ile anlaşma yapmıştı. 2018’de ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmadan çekilmiş ve yaptırımları devreye almıştı. Tahran da misilleme olarak nükleer faaliyetlerini arttırmaya başlamıştı.

İRAN ISRARCI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD’nin sembolik olan yeni adımını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Buna karşın, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise yaptırımlar kaldırılmadan nükleer anlaşma konusunda ABD ile 5+1 düzeyindeki toplantılara katılmayacaklarını bildirdi.

TOPLANTI HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Nükleer anlaşmanın canlandırılması için ABD’nin yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Hatibzade, bu gerçekleşirse İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Peter Stano ise İran ile küresel güçler arasında yapılan nükleer anlaşmadan 2018’de ayrılan ABD’nin anlaşmaya dönmesini istediklerini, anlaşmanın taraflarıyla ABD’nin katılacağı bir toplantı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Biden, göreve geldikten sonraki açıklamalarında İran’la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.