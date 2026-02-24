×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den İran'a saldırı uyarısı: Tüm seçenekler masada

Güncelleme Tarihi:

#ABD-İran Gerilimi#Nükleer Görüşmeler#Askeri Müdahale
ABDden İrana saldırı uyarısı: Tüm seçenekler masada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 08:50

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile yürütülen süreçte tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydederek, Tahran yönetiminin anlaşma yapması gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Gözden KaçmasınMeksikada El Mencho operasyonu sonrası kaos: Uzman isimden dikkat çeken uyarı: ABD müdahalesi kapıda mıMeksika'da 'El Mencho' operasyonu sonrası kaos: Uzman isimden dikkat çeken uyarı: ABD müdahalesi kapıda mı?Haberi görüntüle

ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.

ABDden İrana saldırı uyarısı: Tüm seçenekler masada

Haberin Devamı

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınCüneyt Özdemir Meksika’dan Hürriyet için yazdı: Ateşin ortasında mahsur kaldıkCüneyt Özdemir Meksika’dan Hürriyet için yazdı: Ateşin ortasında mahsur kaldıkHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD-İran Gerilimi#Nükleer Görüşmeler#Askeri Müdahale

BAKMADAN GEÇME!