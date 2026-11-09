ABD’den İran’a ‘Demir Kapı’ operasyonu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada (CENTCOM), İran’ın gelişmiş silah sistemleri, hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabilen malzemeler ve yaptırım kapsamındaki ürünleri kara yoluyla ve Hazar Denizi üzerinden taşımasını önlemek amacıyla “Demir Kapı” (Iron Gate) adlı yeni bir görev gücü kurulduğu belirtildi. Açıklamada, görev gücü kapsamında yaklaşık 20 kişilik ekip kurulduğu ve sözkonusu ekibin Florida’nın Tampa kentinden diğer ABD kurumlarıyla koordineli çalışacağı kaydedildi. ABD’nin eski Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy ise, görev gücünün İran’a silahların nereden getirildiğini ve enerji naklinin hangi yollarla yapıldığını belirlemeye çalışacağını belirtti. Mulroy, “Başkan Donald Trump’ın saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bu güzergâhların hedef alınabileceğini” öne sürdü.

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‘KELİME OYUNU YAPIYORLAR’

ABD’nin yeni abluka planına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yanıt ise gecikmedi. Sözcü Serdar Mohebi, dün yaptığı açıklamada Tahran’ın sözkonusu plana karşı koymak için hazırlıklar yaptığını belirterek, “Demir Kapı planı sadece bir kelime oyunudur. Bu plan yalnızca kâğıt üzerinde kalan, sadece ABD’li yetkililerin ve CENTCOM komutanlarının açıklamalarında var olacak planlardan biri” ifadelerini kullandı. İran’ın Türkiye, Irak, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan olmak üzere yedi ülkeyle kara sınırı bulunuyor.