ABD'den İran itirafı: Savaşta Elon Musk parmağı... Hedefleri Grok belirledi

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ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) görevli üst düzey bir yetkilinin mahkemeye sunduğu yeminli beyan, yapay zekanın savaş alanındaki rolüne ilişkin yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İddiaya göre ABD ordusu, İran’a yönelik operasyonlarda Elon Musk’ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka modelinden yararlandı.

The Independent’ın haberine göre Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, Mississippi Kuzey Bölgesi Mahkemesi’nde görülen bir dava kapsamında sunduğu yeminli beyanda, Grok’un ABD’nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif olarak kullanıldığını öne sürdü.

“96 SAATTE 2 BİN HEDEF VURULDU”

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Stanley’nin açıklamalarına göre Pentagon, xAI tarafından geliştirilen ve kamu kurumlarına yönelik tasarlanan “Grok Gov Model” sistemini kullanıyor. Stanley, söz konusu modelin bazı özelliklerinin diğer yapay zeka sistemlerinde bulunmadığını savundu.

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Yeminli beyanda yer alan ifadelerde, ABD ordusunun “Destansı Öfke (Epic Fury) Operasyonu” sırasında yapay zeka destekli sistemler sayesinde 96 saat içinde 2 bin ayrı hedefe 2 binden fazla mühimmat yönlendirdiği belirtildi.

Stanley, Grok’un hâlihazırda “ulusal güvenlik uygulamalarını destekleyebilen” sınırlı sayıdaki gelişmiş yapay zeka modellerinden biri olduğunu ve çok gizli ortamlarda görev açısından kritik operasyonlarda kullanılabilecek kapasiteye sahip bulunduğunu ifade etti.

PENTAGON İLE XAI ARASINDA KRİTİK İŞ BİRLİĞİ

Mahkemeye sunulan belgelerde Pentagon’un, xAI’ın geliştirdiği Grok Gov Model’e önemli ölçüde bağımlı olduğu ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı da söz konusu sistemlerin Pentagon genelinde kullanımını engelleyecek olası bir mahkeme kararının ulusal güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

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Stanley, xAI’ın veri merkezlerinin yalnızca yapay zeka geliştirmek için değil, aynı zamanda ulusal güvenliği etkileyebilecek kriz ve çatışma dönemlerinde kritik kapasite artışı sağlayacak şekilde konumlandırıldığını belirtti.

GROK, MAVEN SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ

Pentagon’un kullandığı Grok modeli, Savunma Bakanlığı ile yazılım şirketi Palantir tarafından geliştirilen yapay zeka destekli komuta ve veri analiz platformu Maven Akıllı Sistemi’ne entegre edildi.

Stanley’ye göre sistem; hedef tespiti, istihbarat faaliyetleri, askeri planlama ve lojistik süreçlerinde kullanıldı.

ABD Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı’nın geliştirdiği Maven Akıllı Sistemi, büyük veri setlerini analiz ederek potansiyel hedefleri ve vurulacak noktalarını belirledi. Nihai saldırı kararları ise yetkili komutanlar tarafından verildiği belirtildi.

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İRAN'DAK OKULDA 175 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pentagon’un yapay zeka destekli hedef belirleme sistemleri, İran saldırılarında yaşanan sivil kayıplar nedeniyle de eleştirilerin odağına yerleşti.

ABD’li askeri müfettişlerin değerlendirmelerine göre, İran’ın Minab kentindeki bir kız okuluna düzenlenen saldırıda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetti.

Analistler ve insan hakları kuruluşları, olayın İran’a yönelik saldırılar sırasında yaşanan en ağır sivil kayıplardan biri olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA KULLANIMI KONGRE’NİN GÜNDEMİNDE

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Pentagon’un savaş alanında yapay zeka kullanımının artması, ABD Kongresi’nde de yeni düzenleme çağrılarını beraberinde getirdi.

Bazı Demokrat senatörler, yapay zekanın askeri amaçlarla kullanımını sınırlandıracak yeni bir yasa tasarısı hazırladı.