ABD’den ilk silah takviyesi geldi... Washington’dan İsrail’e tam destek

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Durum Odası’nda savunma bakanı, genelkurmay başkanı, dışişleri bakanı, CIA direktörü gibi devletin en üst düzey yetkililerini topladığı acil durum görüşmesinden sonra yaptığı basın açıklamasında ABD’nin İsrail’e olan sarsılmaz desteğinin ne kadar sürerse sürsün devam edeceğinin altını çizdi.

‘YARDIMLARA HIZ VERDİK’

“Az önce Başbakan Netanyahu’yla telefonda üçüncü kez görüştüm. Ona, İsrail’in yaşadığını ABD’nin yaşaması durumunda tepkimizin hızlı, kararlı ve güçlü olacağını söyledim” diyen Biden, ekibinin hiç ara vermeksizin İsrailli yetkililerle iletişimde kaldığını ve İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi yenilemek için mühimmat ve önleyiciler de dahil olmak üzere ek askeri yardıma hız verdiklerini belirtti.

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Joe Biden

‘ABD’Lİ UZMANLAR DEVREDE’

“Ekibime, İsrail ile istihbarat paylaşmaları ve İsrailli meslektaşlarına rehineleri kurtarma çabaları konusunda danışmanlık ve tavsiyelerde bulunmak üzere ek ABD devleti uzmanlarının görevlendirmesi talimatını verdim” diyen ABD başkanı, ABD’nin caydırıcılığını arttırmak için bölgedeki askeri unsurlarını güçlendirdiğinin altını çizdi. Başkan ayrıca Hamas’ın elindeki rehineler arasında Amerikan vatandaşlarının da olduğunu açıkladı. İsrail’de yaşananların siyaset ve siyasi partiler üstü bir konu olduğunu söyleyen Başkan Biden, konunun ABD’nin ulusal güvenliği anlamına geldiğini belirtti.

‘AGRESİF YANIT HAKLARI VAR’

Gazze krizi ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında da gündeme geldi. Filistinli bir gazetecinin “suyun, elektriğin, gıdanın ve ilacın kesilmesi savaş suçu sayılıyor. İsrail’e çabalarını hemen durdurması çağrısında bulunuyor musunuz” sorusuna ABD Dışişleri Bakanlığı Sözücü Miller şu yanıtı verdi: “İsrail’in tepkisinin ilk günlerinde olduğumuzu söyleyerek başlayayım. İsrail’in, vatandaşlarına karşı işlenen terörizme karşı agresif bir karşılık verme hakkı vardır.”

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SİLAH TAKVİYESİ YAPILDI

Öte yandan İsrail Silahlı Kuvvetleri, X sosyal medya hesabından ABD’den ilk silah takviyesinin geldiğini açıkladı. Mühimmatın önceki akşam İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü’ne ulaştığı belirtilirken ordu sözcüsü Daniel Hagari, uçakta bulunan “gelişmiş mühimmatın” Hamas’a karşı “önemli darbeler ve ek senaryolar için hazırlık” sağlayacağını söyledi.

BLİNKEN İSRAİL VE ÜRDÜN’DE

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, çatışmalar sonrası İsrail’e seyahat eden ilk ABD’li yetkili oldu. ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Blinken’ın 11-13 Ekim tarihleri arasında İsrail ve Ürdün’e seyahat edeceği bildirildi. Açıklamada şöyle dendi: “Bakan, İsrail’e yönelik terör saldırılarının kurbanları için taziyelerini yineleyecek ve bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınayacak. Bakan ayrıca ABD’nin İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışmasını da yeniden teyit edecek. İsrail’in güvenliğini artıracak önlemleri de tartışacak ve ABD’nin İsrail’in kendisini savunma hakkına sarsılmaz desteğinin altını çizecek.”

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Blinken

ABD’Lİ SÖZCÜ’NÜN UÇAKGEMİSİ YANITI

ABD’nin, USS Gerald R. Ford uçakgemisi ve taşıyıcı taarruz grubunu İsrail yakınlarına göndermesinden sonra Hürriyet, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’a uçakgemilerinin ne amaçla gönderildiğini ve ABD’nin çatışmalara askeri olarak dahil olup olmayacağını sordu. Miller, Başkan Biden’ın bu emri Pentagon’a verme sebebinin İsrail’in düşmanlarına açık ve net bir caydırıcılık mesajı göndermek olduğunu söyledi. Sözcü, şunları ekledi: “Şu noktada sahaya postal indirmeye veya askeri harekâta yönelik herhangi bir planımız yok. Ancak Biden’ın, açıkça ifade ettiği gibi, bu çatışmaya girmeyi düşünen herkese, İsrail’e düşman olan herhangi bir kuruluşa veya her kim olursa olsun açık bir caydırıcı mesaj göndermek için Pentagon’a bu çabayı göstermesi talimatını verdi.”

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de, USS Dwight D. Eisenhower’ın önceden belirlenmiş görev için yakında Akdeniz’e varacağını, İsrail talep ederse ikinci uçakgemisinin hazır olacağını söyledi.