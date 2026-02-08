×
ABD’den ikinci aşama adımı... Gazze Barış Kurulu toplanıyor iddiası

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

ABD’nin Gazze Barış Kurulu’na üye ülkelerin liderleriyle, Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat’ta ilk toplantıyı yapmayı planladığı iddia edildi.

Axios haber sitesine göre toplantıda Gazze’deki ateşkes planının ikinci aşamasının ilerletilmesi ve yeniden inşa için maddi kaynakların toplanması amaçlanıyor. Trump yönetimi, üye ülkelerle temasa geçerek liderlerini davet etmeye başladı. Planlar henüz erken bir aşamada ve hâlâ değişikliğe açık. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 18 Şubat’ta Beyaz Saray’da Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor. Netanyahu’nun bir gün sonra yapılacak Barış Kurulu toplantısına katılması halinde, Gazze’deki soykırımın ardından Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle ilk kez bir araya gelmiş olacak. Müslüman liderlerin ise Netanyahu ile birlikte görülmek istemeyeceği değerlendiriliyor.

ERDOĞAN DA KURULDA

Trump’ın başkanlığını yaptığı kurulun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da arasında olduğu 27 üyesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kasım 2025’te aldığı kararla bu yapı, Gazze’nin istikrarı ve yeniden imarı üzerinde çalışmak üzere uluslararası bir yetkiyle desteklendi.

