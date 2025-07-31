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ABD'den Hollanda'ya giden uçak türbülansa girdi: 25 kişi yaralandı

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#Uçak Kazası#Delta Havayolları#Minnesota
ABDden Hollandaya giden uçak türbülansa girdi: 25 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 10:48

Utah-Amsterdam seferini yapan bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın Minnesota eyaletine acil iniş yaptığı kaydedildi.

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The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City şehrinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için havalandı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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#Uçak Kazası#Delta Havayolları#Minnesota

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