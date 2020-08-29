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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 15:20 |  Son Güncelleme:

ABD'den Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır

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ABD'den Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır
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ABD’nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, “ABD hukuk devletinden yanadır” ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de ABD'den geldi. ABD’nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, “ABD hukuk devletinden yanadır” ifadelerini kullandı.

 

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