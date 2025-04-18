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Son dakika... ABD'den güvenlik uyarısı: Şam'da her an yeni saldırı olabilir

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#ABD#Şam#Uyarı
Son dakika... ABDden güvenlik uyarısı: Şamda her an yeni saldırı olabilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 23:33

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam ile ilgili son dakika bir güvenlik uyarısı yaparak 'Her an saldırı olabilir' açıklamasında bulundu.

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ABD'den Suriye uyarısı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik yayımladığı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenlik uyarısında bulundu.

Son dakika gelişmesini CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un duyurdu.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Suriye'de kaçırma, bombalama ve diğer saldırıların planlandığı konusunda uyarmaktadır. Bu saldırılar, büyük bir uyarı olmadan gerçekleştirilebilir ve kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı diğer alanları hedef alabilir" ifadeleri kullanıldı.

"Suriye'ye seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulunan bakanlık açıklamasında, "Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, kaçırma, rehin alım, silahlı çatışmalar ve haksız tutuklamalar gibi önemli riskler nedeniyle geçerliliğini korumaktadır. Suriye'nin hiçbir bölgesi, şiddetten korunmuş kabul edilmemelidir" denildi.

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Bakanlık açıklamasında, "ABD Büyükelçiliği, 2012 yılında Şam'daki operasyonlarını askıya almıştır. Çek Cumhuriyeti, Suriye'deki ABD çıkarlarını koruyan ülke olarak görev yapmaktadır. Suriye'deki ABD vatandaşları, acil yardım ihtiyaçları için Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin ABD İlgili Bölümü'ne başvurmalıdır" ifadelerine yer verildi.

 

 

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#ABD#Şam#Uyarı

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