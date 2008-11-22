ABD'den Gürcistan'a 250 milyon dolar yardım

ABD'nin Tiflis Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gürcistan için ayrılan 1 milyar dolarlık yardım paketinden ilk aşamada 250 milyon doların kullandırılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Şubat 2009'a kadar tamamlanması öngörülen yardım programı çerçevesinde, İçişleri ve Savunma Bakanlığına 30 milyon dolar
, emekli ve devlet bursu alan öğrencilere 163 milyon dolar, sağlık sektörüne 26 milyon dolar, Abhazya'daki evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere 6 milyon dolar ve eğitim kurumlarına 24 milyon dolar ayrıldığı bildirildi.
Gürcistan'a yapılacak yardım ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.