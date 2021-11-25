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ABD'den grip salgını uyarısı: Mutasyona yatkın, okullarda yayılıyor!

#ABD#Grip#Salgın
ABDden grip salgını uyarısı: Mutasyona yatkın, okullarda yayılıyor

ABD'de özellikle üniversitelerde hızla yayılan grip salgını üzerine CDC acil bir sağlık uyarısı yayınladı. Yapılan uyarıya göre vakaların yüzde 90'ı 5 ila 24 yaş arasındaki çocuklar ve genç yetişkinlerde görülüyor, H3N2 soyundan gelen grip türü mutasyona yatkın olduğu için özellikle tehlikeli.

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ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) son haftalarda genç yetişkinler arasında grip vakalarının arttığına dikkat çekerek acil  bir sağlık uyarısı yayınladı. CDC'ye göre, grip vakaları ulusal olarak  düşük sayılsa bile vakaların yüzde 90'dan fazlası 5 ila 24 yaş arasındaki çocuklar ve genç yetişkinler arasında görülüyor.

MUTASYONA YATKIN TEHLİKELİ BİR TÜR

Görülen grip vakalarının çoğu H3N2 soyundan geliyor. Sağlık uzmanlarının yaptıkları açıklamaya göre bu tür diğer grip türlerinden daha hızlı mutasyona uğrama eğiliminde olduğu için özellikle tehlikeli. H3N2'nin en son baskın suş olduğu 2017-18 grip sezonunda, ABD'de 710 bin grip bağlantılı hastaneye yatış ve 52 bin grip bağlantılı ölüm görüldü.

YÜZLERCE ÖĞRENCİNİN YAKALANDIĞI SALGIN

CDC, Michigan Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencinin yakalandığı bir grip salgınını araştırıyor. Geçen ay diğer üniversite kampüslerinde de rekor sayıda grip vakası rapor edildi.

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Toronto Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Isaac Bogoch, “Şükran Günü, Noel veya yeni yıl tatilleri için birçok insanın bir araya geleceği yılın en tehlikeli zamanındayız. Bu salgını daha da büyütebilir.” dedi.

AŞI UYARISI GELDİ

Virüsün belirli bir yaş grubunda uzun süre kalmaması nedeniyle, özellikle ciddi hastalık riski taşıyan kişilerin aşılanması gerektiğini vurgulayan Dr. Bogoch "Ne kadar büyük bir grip mevsimi geçireceğimiz tam olarak belli değil ama bir grip mevsimi geçireceğimiz kesin” dedi.

ŞİDDETLİ BİR GRİP DALGASI GELEBİLİR

CDC'ye göre , grip mevsimi ABD'de tipik olarak Ekim'den Mayıs'a kadar sürer ve aktivite Aralık'tan Şubat'a kadar zirveye ulaşır .Grip uzmanları daha önce, ülkenin büyük bölümlerinin koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatıldığı geçen yıl mevsimsel grip vakalarının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşmasının ardından ülkenin bu yıl şiddetli bir grip dalgası riski altında olabileceğinden endişe duyduklarını belirtmişlerdi.

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