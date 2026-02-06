×
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den gövde gösteri! Uçak gemisi grubunun fotoğraflarını paylaştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 22:05

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ve 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi" denildi.

Umman’ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran görüşmelerinin ardından henüz ABD’li yetkililerden görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Umman Denizi’ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

