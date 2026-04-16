ABD'den gizli hazırlık: İran'dan sonra sıra onlarda mı?

Haberin Devamı

ABD basınında yer alan çarpıcı iddia, Washington-Havana hattındaki gerilimi yeniden dünya gündemine taşıdı. USA Today’in haberine göre Pentagon, Başkan Donald Trump’ın olası bir talimatı halinde Küba’ya yönelik askeri senaryolar için hazırlık planlamasını hızlandırdı.

PENTAGON’DA KÜBA ALARMI

Haberde, ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan bilgilere göre ABD Savunma Bakanlığı’nın, Küba’ya yönelik muhtemel bir operasyon ihtimaline karşı sessiz şekilde çalışma yürüttüğü öne sürüldü.

Pentagon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Varsayımsal senaryolar hakkında spekülasyon yapmayacağız. Bakanlık farklı olasılıklara dair planlamalar yapar ve başkanın talimatlarını uygulamaya hazır hale gelir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TRUMP’IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Trump’ın son dönemde Küba hakkında kullandığı sert ifadelerin dikkat çektiği belirtildi. Trump’ın, “Küba’yı bir şekilde ele geçirme şerefine yakında nail olmayı bekliyorum” dediği aktarıldı.

ABD Başkanı’nın ayrıca İran’daki gelişmelere değinerek, “Bu iş bittikten sonra Küba’ya uğrayabiliriz” sözlerini kullandığı kaydedildi.

HAVANA’DAN SERT YANIT

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise olası bir Amerikan müdahalesine sert tepki gösterdi.

Diaz-Canel, “Savaşacağız, kendimizi savunacağız ve eğer savaşta ölürsek, vatan için ölmek yaşamaktır” dedi.

Bir başka açıklamasında ise, “Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz” ifadelerini kullandı.

ABD-KÜBA GERİLİMİ TIRMANIYOR

Haberde, Trump yönetiminin ocak ayında Küba’ya petrol sevkiyatını kısıtlayan adımlar attığı ve bunun iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği belirtildi.

Haberin Devamı

Washington ile Havana arasında geçmişte ekonomik normalleşme görüşmeleri yapılsa da son haftalarda ilişkilerin yeniden sertleştiği vurgulandı.

UZMANDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Florida Uluslararası Üniversitesi’nden uzman Brian Fonseca, askeri hazırlık söylemlerinin gerçek bir operasyondan çok siyasi baskı amacı taşıyabileceğini söyledi.

Fonseca, “Şu anda bu, daha çok bir sinyal verme çabası” değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ GERİLİM YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

ABD ile Küba arasında 1959 devriminden bu yana inişli çıkışlı seyreden ilişkiler, son iddialarla yeniden kritik bir dönemece girdi. Pentagon’un olası senaryolar üzerinde çalıştığı iddiası, Karayipler’de yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı.