ABD'den gerilimi tırmandıran hamle! Çin 30 savaş uçağını aynı anda havalandırdı

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Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa kilitlenmişken diğer bir uçta yeni bir gerilim adım adım yükseliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyareti sırasında Tayvan'a ilişkin yaptığı açıklamalar hala tartışma konusu iken ABD'li siyasetçilerden oluşan bir heyetin daha önce hiç duyurulmamış bir ziyaret için Tayvan'a gitmesi ABD ve Çin arasındaki gerilimi zirveye çıkardı.

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SÜRPRİZ HEYET SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Illinois Demokratı Senatör Tammy Duckworth başkanlığındaki heyetin Tayvan'ın başkenti Taipei'ye geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Xavier Chang, heyet ile bölgesel güvenlik, ekonomi ve ticari işbirliği konularının görüşüleceğini açıkladı.



ABD Heyeti Tayvanlı yetkililerle görüşüyor/AP

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Ziyaretin daha önce hiç gündeme gelmemesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinin hemen peşinden gerçekleşmesi soru işaretlerine neden oldu. 'Tek Çin' politikası kapsamında Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası sayan Çin'den bu duruma tepki gecikmedi.

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30 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI, TAYVAN ALARMA GEÇTİ

Dün Çin'den havalanan 30 savaş uçağının Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi. Söz konusu ihlal yıl başından bu yana yapılan en büyük ihlal olarak kayıtlara geçti.

ADIZ'a giren savaş uçakları arasında 6 adet J-16, 8 adet J-11, 4 adet J-10, 2 adet SU-30, 2 adet SU-35 savaş uçağı, 2 adet KJ-500 erken uyarı uçağı, 4 adet Y-8 ELINT istihbarat uçağı, 1 adet Y-8 EW nakliye uçağı ve 1 adet Y-8 ASW deniz devriye uçağı yer aldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile ihlali gerçekleştiren uçakların telsizle uyarıldığını ve hava savunma füze sistemlerince takibe alındığını duyurdu.



Tayvan Savunma Bakanlığı hava ihlalini Twitter hesabından duyurdu

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RUSYA İLE ORTAK ASKERİ TATBİKAT



Çin ile Rusya hava kuvvetleri geçtiğimiz hafta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası ilk kez ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatın ABD Başkanı Joe Biden'ın Tayvan ziyaretine denk gelmesi Çin'in hem ABD hem de Tayvan'a verdiği bir gözdağı olarak yorumlandı.

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin ve Rusya Hava Kuvvetlerinin Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik üzerinde ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, ortak stratejik devriyenin "Çin ile Rusya arasındaki yıllık askeri işbirliği planının bir parçası" olduğu ifade edildi.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden Tayvan ziyaretinde, Çin'in gerçekleştireceği olası bir işgalde Tayvan'ı savunacaklarını açıkladı.

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ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda, Biden, 'Yaptığımız taahhüt bu' cevabını verdi.

Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmedi. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin "Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir." diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulundu.



ABD Başkanının Tayvan'a verdiği açık güvenlik garantisi son günlerin en çok konuşulan konularından birisi. Peki Amerika, Başkan Biden'ın vaat ettiği gibi Tayvan'ı koruyacak askeri üstünlüğe sahip mi?

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Askeri analistler ABD donanmasının mevcut tehdit göz önüne alındığında, Çin ve Rusya gibi rakiplerle savaşmanın potansiyel zorluklarını karşılayacak kadar hızlı büyümediğine dikkat çekiyor.

Çin son olarak 2018 yılında Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na 120'den fazla savaş gemisi ekledi. Analistler böyle bir güce karşılık ABD'nin en az 355 gemiye sahip olması gerektiğini vurguluyor.

Çin donanması son dört yılda gücünü daha da artırdı. Çin hükümeti uçak gemileri, silahlı yüzey gemileri ve birkaç denizaltının dahil olduğu büyük bir filo inşa etti. Eleştirmenler Çin'in aksine ABD'nin filo sayılarını ve gemi üretimini azalttığına dikkat çekiyor.