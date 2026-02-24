ABD'den gerilimi artıracak adım… 12 savaş uçağı İsrail'e iniş yaptı

Haberin Devamı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-22'lerin ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak İsrail'e getirildiği aktarıldı. ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin İsrail'in güneyindeki hava üslerinden birine indiğine dikkat çekilen haberde, uçakların "düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi" üstleneceği ileri sürüldü.

KARARDA 12 GÜN SAVAŞI ETKİLİ OLDU

Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, "İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı" iddia edildi.

Haberin Devamı

Daha önce, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştığı kaydedilmişti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesi gerektiğini savunuyor. İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi ise her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti. ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

CIA'DEN İRAN HALKINA “YARDIM” MESAJI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde İran halkına "Yardımınıza hazırız" mesajı paylaştı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı, X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

Haberin Devamı

CIA, açıklamasında, "Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız." ifadelerini kullandı. Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.

Haberin Devamı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'DAN KONGRE LİDERLERİNE İRAN BRİFİNGİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Beyaz Saray'da düzenlenecek toplantıda Kongre liderlerine İran konusunda kapsamlı bir brifing vereceği bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Rubio'nun Beyaz Saray'da vereceği brifingin yerel saatle 15.00'te (TSİ 23.00) başlayacağı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi ve Senato liderleriyle iki meclisin istihbarat komitelerinin üst düzey üyelerinin katılacağı brifingde Rubio'nun, İran'la ilgili son duruma ilişkin güncel bilgileri paylaşacağı ve Trump yönetiminin seçeneklerini gündeme getireceği belirtildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Axios'un haberinde, söz konusu toplantıya CIA Direktörü John Ratcliffe'in de katılacağı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığının kamuya açık programında Rubio'nun belirtilen saatte bir brifinginin olduğu bilgisi yer alırken, toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Brifing, son haftalarda ABD uçak gemileri ve bombardıman uçaklarının Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından gerilimin önemli ölçüde artmasıyla birlikte düzenleniyor. Umman'ın arabuluculuğunda üçüncü tur dolaylı nükleer görüşmelerin perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanıyor ve Tahran'ın Amerikalılara bir taslak teklif sunması bekleniyor.