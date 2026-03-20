Dünya Haberleri

ABD'den gerginliği arttıracak hamle: 3 savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesi gönderiyor

#ABD-İran Gerilimi#Orta Doğu#Deniz Piyadeleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 20:20

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesi daha konuşlandıracağı ileri sürüldü.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD’li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

