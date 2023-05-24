Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Meksika#Sınır
ABDden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 13:12

On binlerce mültecinin ABD sınırında bekleyişi sürerken, ABD-Meksika sınırından gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Haberin Devamı

ABD’de sığınmacıların hızla sınır dışı edilmesine imkan tanıyan koronavirüs salgını yasasının yürürlükten kalkması sonrası 10 bini aşkın mülteci Amerika'nın Meksika sınırında toplandı.

Eski Başkan Donald Trump döneminde ilk olarak 2020'de pandemi nedeniyle uygulamaya konulan 42. Madde, ABD makamlarının Covid salgınını gerekçe göstererek, insani sığınma talebinde bulunanlar da dahil olmak üzere Meksika'dan sınırı geçmeye çalışan göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı etmesine olanak tanıyor.

SINIR KRİZİ

ABD medyasında "sınır krizi" olarak nitelendirilen bu durum Texas'ın Meksika sınırındaki El Paso kentinde bariz olarak görülüyor. ABD'ye girme hayaliyle buraya akın eden göçmenler şehrin sokaklarında derme çatma kamp alanlarında zor şartlarda konaklarken bugün San Diego'dan gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Gümrük ve Sınır Koruma muhafızları tarafından yayınlanan termal kamera görüntülerinde bir kaçaçının yanındaki iki çocukla beraber yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki ABD-Meksika sınır duvarının tepesinde olduğu görülüyor.

Haberin Devamı

Çocukları duvarın diğer tarafına geçirmeye çalışan insan kaçaçısı 4 yaşında olduğu öğrenilen çocuğu metrelerce yükseklikten adeta aşağı fırlatıyor.

Küçük çocuk duvardan düşüp yere çakılırken aşağıdakilerin yardımına geldiği görülüyor.

ATEŞ AÇARAK DURDURDULAR

ABD'li yetkililer olaya hemen müdahale ederken silah kaçakçısının ateş edilerek durdurulduğu öğrenildi.

sınır Devriye'sinden yapılan açıklamada 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ilginç bir şekilde iyi olduğu belirtildi ve 'İnsan kaçakçılarına güvenmeyin' uyarısında bulunuldu. 

Küçük çocuğun uyruğu ya da ailesine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken yetkililer duvar aşma girişimlerinin her gün meydana geldiğini, ancak küçük yaştaki çocuklar arasında daha az yaygın olduğunu vurguladılar.

Gözden KaçmasınKendi cinayetinde ifade verdi, merhametini mezardan bile gösterdiKendi cinayetinde ifade verdi, merhametini mezardan bile gösterdi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Meksika#Sınır

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık