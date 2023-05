ABD'den gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı!

ABD’de sığınmacıların hızla sınır dışı edilmesine imkan tanıyan koronavirüs salgını yasasının yürürlükten kalkması sonrası 10 bini aşkın mülteci Amerika'nın Meksika sınırında toplandı.

SINIR KRİZİ

ABD medyasında "sınır krizi" olarak nitelendirilen bu durum Texas'ın Meksika sınırındaki El Paso kentinde bariz olarak görülüyor. ABD'ye girme hayaliyle buraya akın eden göçmenler şehrin sokaklarında derme çatma kamp alanlarında zor şartlarda konaklarken bugün San Diego'dan gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Gümrük ve Sınır Koruma muhafızları tarafından yayınlanan termal kamera görüntülerinde bir kaçaçının yanındaki iki çocukla beraber yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki ABD-Meksika sınır duvarının tepesinde olduğu görülüyor.

Çocukları duvarın diğer tarafına geçirmeye çalışan insan kaçaçısı 4 yaşında olduğu öğrenilen çocuğu metrelerce yükseklikten adeta aşağı fırlatıyor.

Küçük çocuk duvardan düşüp yere çakılırken aşağıdakilerin yardımına geldiği görülüyor.





A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72