ABD’den Gazze tasarısına revize geldi

Diplomatik kaynakların aktardığına göre, yeni metin İsrail ordusunun Gazze’den çekilme sürecine dair ‘daha açık şartlar’ içeriyor. ‘Gazze Çatışmasının Sonlandırılmasına Yönelik Kapsamlı Plan’ adlı tasarıda; İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ve savaş sonrası dönemde bölgenin denetimi gibi yeni maddeler bulunuyor. Buna göre, İsrail kuvvetlerinin çekilmesi adım adım gerçekleşecek. Hamas ve benzeri militan grupların bölgede güçlenmesini önlemek amacıyla sınırlı sayıda İsrail askeri Gazze’de bulunmaya devam edecek. İsrail, bölgede kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (UİG), Arap devletleri ve ABD ile doğrudan koordinasyon halinde olacak. Karara yönelik oylamanın bu cuma ya da en geç pazartesi günü yapılması bekleniyor.

ABD GAZZE’YE ÜS MÜ KURACAK

Öte yandan ABD yönetiminin, Gazze’de konuşlandırılması planlanan UİG’nin kullanımı için, İsrail’in Gazze sınırına yakın bir bölgede askeri üs kurmayı planladığı belirtildi. İsrailli haber sitesi Shomrim’e göre, yaklaşık yarım milyar dolarlık bir bütçeye mal olması beklenen askeri üssün ‘birkaç bin asker barındırabileceği’ düşünülüyor. Haberde üs ile ilgili olarak son haftalarda ABD’li yetkililerin İsrail hükümeti ve orduyla görüşmeler yürüttüğü, uygun alanların belirlenmesine yönelik saha çalışmalarının da başlatıldığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERE İDAM YASASINA İLK ONAY

İSRAİL parlamentosu Knesset, önceki akşamki oturumda idam cezasının kapsamını Filistinlileri hedef alacak şekilde genişleten ve yabancı medya kuruluşlarının kapatılmasına izin veren iki tartışmalı yasa tasarısını ilk oylamada onayladı. “Terör eylemleri” veya “ulusal saiklerle cinayet” suçlarında idamı öngören ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in öncülüğünü yaptığı idam cezası tasarısı 39’a karşı 16 oyla geçti. Tasarının yasalaşması için parlamentoda iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

MEDYAYI KAPATMA YETKİSİ

Yasa tasarısı ayrıca askeri mahkemelere sanık hakkında idam kararı vermeyi oy çokluğuna indirerek kolaylaştırıyor ve “hafifletici neden” hakkını kaldırıyor. İsrail tarihinde gerçekleşen tek idam cezası Holokost’un mimarlarından “Yahudi halkına karşı işlenen suçlar” gerekçesiyle Adolf Eichmann’a verilmişti. Hükümetin aşırı sağcı kanadının bu girişimi hem dini çevrelerden hem de muhalefetten tepki aldı. Öte yandan aynı oturumda kabul edilen ikinci yasa, hükümete mahkeme kararı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyor. “Al Jazeera Yasası” olarak anılan düzenleme, 2024’te Katar merkezli kanalın “Hamas yanlısı yayın yaptığı” iddiasıyla kapatılması sürecinde oluşturulmuştu.