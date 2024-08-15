ABD'den Gazze itirafı: 'İsrail yolun sonuna geldi... Hamas artık yok edilemez'

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7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail Gazze'de insanlık dışı katliamlarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre işgal sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine ulaştı. Bu sayının yarısını kadınlar ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor.

'İSRAİL YAPABİLECEKLERİNİN SINIRINA ULAŞTI'



İsrail'in Gazze'ye on binlerce ton bomba atması ve sivilleri de katletmesine karşın ABD'li yetkililer de İsrail'in yapabileceklerinin sınırına ulaştığını, artık bundan sonra Hamas'a daha fazla zarar veremeyeceği görüşünde. Ny Times'da yer alan bir yazıda İsrail'in Gazze'nin büyük ölçüde işgal etmesine karşın yer altı tünellerine giremediğini yazdı.

İSRAİL TÜNELLERE GİRMEKTE BAŞARISIZ OLDU

Hamas'ın inşa ettiği tünel ağının sanılandan çok daha büyük olduğu vurgulanan haberde İsrail'in bazı komuta merkezi olan tünelleri etmesine karşın kilometrelerce uzunluktaki küçük tünellere girmekte başarısız olduğu ifade edildi. Tüneller Hamas'ın liderlerini gizlemesi ve savaşçıları hareket ettirmesi için etkili bir yol olmaya devam ediyor. Hatta İsrail'in Refah'ı işgal ederek Mısır ile Gazze arasında uzanan tünelleri kesmesi de bir işe yaramadı.

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ABD'li yetkililere İsrail'in tünelleri yok etmek için kullandığı bombalar sadece sivil katliamlara yol açıyor. Bu hafta 100'den fazla kaybın yaşandığı Gazze'de vurulan okul bu durumun son örneği oldu.

İsrail Gazze'de birçok kayıp verdi.

ABD'LİLERE GÖRE SADECE MÜZAKERE SEÇENEĞİ İŞE YARAR



Bunun en önemli göstergelerinden biri İsrail'in hala Hamas'ın elindeki 115'e yakın vatandaşını geri getirememiş olması. ABD'li yetkililer bu kişileri artık askeri yollardan geri getirmenin imkansız olduğunu dile getiriyor. ABD Merkez Komutanlığı'nın eski başkanı General Joseph L. Votel, rehinelerin serbest bırakılmasının yalnızca müzakereler yoluyla sağlanabileceğini söyledi. Orta Doğu'da görev yapmış eski üst düzey CIA yetkilisi Ralph Goff ise "İsrail Hamas'ı asla yok edemeyebilir" ifadelerini kullandı. İsrail tarafı bu görüşe karşı çıkıyor. İsrail tarafı ateşkes sağlanması durumunda Hamas'ın yeniden güçleneceğini savunuyor.

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BİDEN YÖNETİMİ: TEK ÇÖZÜM DİPLOMASİ

NY Times'a konuşan Biden yönetimine yakın ABD'li yetkililer de İsrail'in rehinelerini geri almaya ulaşmasının tek yolunun artık diplomasi olduğunu söylüyor. Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi için, Amerikalı yetkililer ateşkes anlaşması için şartların da önemli olduğunu söylüyor. ABD yetkilileri en büyük teşvikin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya giden yol olduğunu dile getiriyor.

Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti

HAMAS ATEŞKES GÖRÜŞMESİNE KATILMIYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Doha'da yeniden başlaması planlanan, Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması amaçlı görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunulmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep ettiğini belirten Hindi, bu şartların sağlanması durumunda Hamas'ın anlaşmayı uygulama mekanizmasına girmeye hazır olduğunu vurguladı.

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İSRAİL HAMAS'A ÖLÜMCÜL DARBEYİ VURAMADI



Bir başka ABD'li medya devi CNN'in geçen hafta yayınladığı analiz ise bu durumu kanıtlıyor. CNN'e göre İsrail'in aylarca süren bombalamasına karşın Hamas'a gerçek manada bir darbe vurulamadı. CNN, Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugaylarının 24 taburundan 3'ünün tamamen yok edilebildiğini, 13 taburuna kısmen zarar verilebildiği, kalan 8 tabura ise İsrail'in hiçbir zarar veremediğini ifade ediyor.

Medya kuruluşu İsrail'in Hamas'ı tamamen temizlediğini iddia ettiği yerlerde hala Hamas'ın aktif olduğunu vurguluyor. Örnek olarak da İsrail Ordusu'nun zafer ilan ettiği Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye'de Hamas'ın hala İsrail'e kayıplar verdirmesini gösteriyor.

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Ayrıca analizde Hamas'ın kısmen zarar gören 13 taburunu yeniden inşa ettiği, İsraillilerden elde edilen mühimmat ile yeniden bu taburların donatıldığı, Hamas'ın yeni savaşçı bulmakta da zorlanmadığını ifade ediyor.









