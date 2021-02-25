ABD'den flaş yeşil kart kararı!

ABD Başkanı Biden, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

Biden, yayımladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Biden yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini ifade etti.

Eski başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla" geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı.





YENİ BAŞKAN BIDEN'DAN GÖÇMEN AİLELERE SÖZ

ABD Başkan Joe Biden eski Başkan Trump’ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci kararnameye imza atmıştı. Biden kararnameyi imzaladığı sırada Trump'ı eleştirerek, "Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum. Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” dedi.

“ULUSAL UTANCI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Kararnameleri imzaladığı sırada açıklamalarda bulunan Biden, “Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum. Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” diye konuştu. Ailelerin bir araya getirilmesi için imzalanan kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı hedefliyor. Tam rakam net olmamakla birlikte mahkeme belgeleri 5 bin 500 kadar çocuğun Trump’ın başkanlığı döneminde ailelerinden ayrıldığını ortaya koyuyor. Sınır güvenliğiyle ilgili kararname ise ABD mahkemelerine sığınma başvurusu yapanların Meksika sınırında bekletilmesini engelliyor. Biden, seçim kampanyası sırasında Trump’ın “Meksika’da bekle” politikasını sona erdirme sözü vermişti.