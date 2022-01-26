ABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Piyasalar merakla bekliyordu Fed önemli faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed önemli faiz kararını açıkladı#FED
AK Partili Turandan İmamoğluna tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorundaAK Partili Turan'dan İmamoğlu'na tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda#AK Parti
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldiRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldi#Rusya
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Kovid-19da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyorKovid-19'da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İngilterede Johnson krizi Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddettiİngiltere'de Johnson krizi! Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddetti#Boris Johnson
Gamzenin şüpheli ölümünde flaş gelişme: TutuklandılarGamze'nin şüpheli ölümünde flaş gelişme: Tutuklandılar!#Gamze Sakallıoğlu
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir

#Jeff Flake#ABD#Türkiye

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, “Türkiye, NATO’ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır” dedi.

Haberin Devamı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu güven mektubunun ardından, “Parti siyaseti, suyun kıyısında biter” konulu bir yazı kaleme aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde yayımlanan yazıda Büyükelçi Flake, “Uzun yıllar önce, ben Arizona’daki aile çiftliğimizde hayvanlarla ilgilenip ot keserken, o zaman nişanlım olan Cheryl, Brigham Young Üniversitesi bünyesindeki ‘Genç Büyükelçiler’ adlı müzik, dans ve performans grubunun bir üyesiydi. Biz evlenmeden sadece birkaç hafta önce Cheryl, Güney Avrupa ve Orta Doğu’yu kapsayan bir geziye çıkmış ve bu geziyi Türkiye’de tamamlamıştı. Cheryl’in fotoğraf albümünde, grubunun Efes Antik Kenti Tiyatrosu’nda şarkı söylediği sahneler, yerel sanatçılarla katıldığı çalışmalar, yerel kültürü, Türkiye’nin gelenek ve göreneklerini öğrendiği enstantaneler yer alıyor. Arka fonda büyüleyici İstanbul Boğazı’nın yer aldığı bir resmin yanına ise, ‘En Sevdiğim Yer: İstanbul!’ yazmış. ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda görev yaptığım son yirmi yıl süresince, dünyayı kapsamlı şekilde gezme imkânımız oldu ve güzel, egzotik kentleri ziyaret ettik. Hala her gittiğimiz yerde Cheryl’den bekleneceği üzere şu yorumu duyarım: ‘Güzel, ama bir Türkiye değil.’ Cheryl’in yıllar önce ‘Genç Büyükelçi’ olarak başladığı yolculuğu, bugün ABD’nin Ankara Büyükelçisi görevini üstlenerek sürdürdüğüm için kendimi şanslı sayıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidir

Büyükelçi Flake, yazısına şöyle devam etti:


"Benim yolculuğum, ABD Büyükelçilerinin alışageldik yolculuğundan daha farklı oldu. Dışişleri Bakanlığında bir kariyerden ziyade, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da on sekiz yıl geçirdim. Bir politikacı olarak kariyer diplomatlarına her zaman büyük hayranlık duydum ve Kongre’de bulunduğum süre zarfında ise ustalık gerektiren diplomasiyi ve Henry Kissenger’ın 'kısmi başarıların sabırla biriktirilmesi' şeklinde ifade ettiği o perde arkasında gerçekleşen ve çoğunlukla dikkatlerden uzak çabaları daha da takdir ettim.

Haberin Devamı

Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki adaylığımın onaylandığı oturumda da ifade ettiğim gibi: ‘Türkiye, NATO’ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir.’

Menfaatlerimiz, siyasi alanın ve güvenlik alanının ötesine uzanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, dengeli bir ticaret, yatırım, inovasyon ve işbirliği temelinde kurulmuş yakın bir ekonomik ortaklıktan fayda sağlamaktadır. Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2.000 Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Türk şirketleri Amerika Birleşik Devletleri’nde başarılı çalışmalar yürütmektedir ve ABD 2021 yılında Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Kültürel, bilimsel ve eğitim alanındaki paylaşımlar da iki ülke halkını birbirine bağlamaktadır.

Haberin Devamı

Yıllar içinde öğrendiğim bir şey var; dış politikadaki kalıcı başarılar, farklı gruplar ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarında gerçekleşiyor. Washington’da hep söylediğimiz gibi; ‘Parti siyaseti, suyun kıyısında biter.’ Tam da bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’ndaki eski çalışma arkadaşlarım, gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler, böylesine önemli bir ülkeye Büyükelçi olarak atanmamı oy birliğiyle teyit ettiklerinde büyük memnuniyet duydum.

Başkan Biden’ın Ankara’daki Büyükelçisi olarak görev yapacak olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Türkiye zengin kültürü, derin tarihi ve muazzam potansiyeli olan bir ülke. Ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir.

Haberin Devamı

Bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubumu sundum. Önümüzdeki haftalarda İstanbul Başkonsolosluğu ile Adana Konsolosluğu’nu ziyaret edeceğim. Cheryl ve ben, dünyanın en harika ve nefes kesici şehirlerinden biri olan İstanbul’u yeniden görüp tanımak için sabırsızlanıyoruz. Adana’daki ekibimizle birlikte bölgenin tarihi alanlarını ziyaret edecek ve baharatlı yemeklerini tadacağız. Kuzeybatıdan güneydoğuya, Ege kıyılarından Karadeniz’e, Türkiye’nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz. Dahası, Cheryl ve ben, bu harikulade şehirlerde yaşayan Türk halkını tanıyacak, onlarla beraber tarihi keşfedecek ve iki ülkeyi birbirine bağlayan geleceği ele alacağız. Hoş bulduk ve bizleri sıcak bir şekilde karşıladığınız için teşekkürler.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jeff Flake#ABD#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği