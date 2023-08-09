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ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

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#ABD#Türkiye#Dünya
ABDden flaş Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 09:57

Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını açıklamasının yankıları sürüyor. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen krizin çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını sıkılaştırması sonrası ABD'den bir açıklama geldi. Açıklamada ABD'nin Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndaki üretken rolünü memnuniyetle karşılığı vurgulandı.

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Rusya'nın tahıl anlaşmasını sonlandırmasının ardından gözler bir kez daha Tükiye'ye çevrilmiş durumda.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisinin olması bekleniyor.

Savaşın ilk gününden beri iki ülke ile de ilişkisini sürdüren Türkiye bir kez daha arabulucu olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik girişimlerinin ardından ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABDden flaş Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022’de, ardından 19 Mart 2023’te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı’ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu duyurdu.

Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan geldi. Miller Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya şu yanıtı verdi;

'Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım.'

Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında da konuşan ABD'li sözcü, 'Bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmekteçok yapıcıydılar' dedi.

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Miller Türkiye’nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki 'üretken rolünü' devam ettirmesini temmenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye’nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan 2022’de başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştı.

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İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı.

Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşmadan 17 Temmuz’da Rusya geri çekildiğini açıklamıştı.

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#ABD#Türkiye#Dünya

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