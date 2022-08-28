ABD'den flaş Tayvan hamlesi... 'Ateş Çemberi'nde tansiyon zirve yaptı

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken ABD'den gözdağı gibi bir hamle geldi.

ABD Donanması savaş gemilerini Tayvan Boğazı'ndan geçirdi. Ülke basınında yer alan haberlerde bu durumunABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin neden olduğu Çin- Tayvan krizinden sonra ilk defa gerçekleştirilmesi dikkat çekildi.

ABD Donanması, devam eden geçişin Chancellorsville ve Antietam kruvazörlerinin yürüttüğünü açıklarken, geçişlerin 8 ila 12 saat süreceği tahmin ediliyor.

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ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada geçişin, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösterdiğini ve ABD ordusunun uluslararası hukukun izin verdiği her yerde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise gemilerin güney yönünde seyrettiğini ve gözlem altında olduklarını belirterek, "durumun normal olduğunu" açıkladı.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor.

ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.

Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumlarken, Tayvan'a gerçekleştirilen üst düzey ziyaretleri "kendi işlerine müdahale" ve "Tayvan'ın egemenliğinin fiilen tanınması" olarak görüyor.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen Ağustos ayın başında Tayvan’a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Nancy Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin’e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor.

Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin’e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı’na giderek, ‘‘Çin’de demokrasi için ölenlerin anısına’’ yazılı siyah bir pankart açmıştı. Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.