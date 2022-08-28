Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den flaş Tayvan hamlesi... 'Ateş Çemberi'nde tansiyon zirve yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Tayvan Boğazı#Çin#ABD
ABDden flaş Tayvan hamlesi... Ateş Çemberinde tansiyon zirve yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 10:25

Ateş Çemberi olarak anılan Çin-Tayvan-ABD üçgeninde flaş bir gelişme yaşandı. ABD ilk defa savaş gemilerini Tayvan Boğazı'ndan geçirdi. O anlara ait görüntüler ortaya çıkarken bölgedeki tansiyon bir anda zirve yaptı.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken ABD'den gözdağı gibi bir hamle geldi.

ABD Donanması savaş gemilerini Tayvan Boğazı'ndan geçirdi. Ülke basınında yer alan haberlerde bu durumunABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin neden olduğu Çin- Tayvan krizinden sonra ilk defa gerçekleştirilmesi dikkat çekildi.

ABDden flaş Tayvan hamlesi... Ateş Çemberinde tansiyon zirve yaptı

ABD Donanması, devam eden geçişin Chancellorsville ve Antietam kruvazörlerinin yürüttüğünü açıklarken, geçişlerin 8 ila 12 saat süreceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada geçişin, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösterdiğini ve ABD ordusunun uluslararası hukukun izin verdiği her yerde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise gemilerin güney yönünde seyrettiğini ve gözlem altında olduklarını belirterek, "durumun normal olduğunu" açıkladı.

ABDden flaş Tayvan hamlesi... Ateş Çemberinde tansiyon zirve yaptı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor.

ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.

Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumlarken, Tayvan'a gerçekleştirilen üst düzey ziyaretleri "kendi işlerine müdahale" ve "Tayvan'ın egemenliğinin fiilen tanınması" olarak görüyor.

ABDden flaş Tayvan hamlesi... Ateş Çemberinde tansiyon zirve yaptı

Haberin Devamı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen Ağustos ayın başında Tayvan’a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Nancy Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin’e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor.

Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin’e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı’na giderek, ‘‘Çin’de demokrasi için ölenlerin anısına’’ yazılı siyah bir pankart açmıştı. Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayvan Boğazı#Çin#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens